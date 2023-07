Game of Thrones, Kit Harington e Rose Leslie annunciano la nascita del secondo figlio

Gli attori di Game of Thrones Kit Harington e Rose Leslie hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio. Nella giornata di ieri, una fonte ha confermato alla rivista People che la coppia, interprete rispettivamente di Jon Snow e Ygritte, sono "felicissimi di aver accolto una bambina in famiglia". La coppia ha un figlio di due anni, nato nel 2021.

Harington e Leslie si sono conosciuti sul set di Game of Thrones nel 2011, per poi fidanzarsi nel 2017 e sposarsi nel 2018. Harington aveva già dato la notizia della gravidanza della moglie durante la sua partecipazione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon e aveva rivelato di essere più ansioso di diventare genitore per la seconda volta. Il primo figlio di Harington e Leslie è arrivato due anni fa.

"Sono terrorizzato. Sai, con il primo figlio è come se camminassi sulle nuvole e danzassi in mezzo a campi di margherite per nove mesi - beh, l'uomo lo è, comunque", ha scherzato. "Ma questa volta il controllo di quella realtà è molto più immediato. Si diventa pratici molto velocemente".

Parlando della celebre serie HBO, tempo fa era stato annunciato che Harington avrebbe ripreso il ruolo di Jon Snow nella sua serie spin-off di Game of Thrones, nata da un'idea dello stesso attore. Tuttavia, lo spin-off di Jon Snow potrebbe essere a rischio cancellazione con lo sciopero degli sceneggiatori in corso.

"Penso che se glielo aveste chiesto, avrebbe pensato di essersela cavata con poco. Alla fine della serie, quando lo troviamo in quella cella, si sta preparando per essere decapitato e vuole farlo. È finito", ha detto Harington in un'intervista rilasciata alla fine del 2022.

"Il fatto che vada alla Barriera è il più grande dono e anche la più grande maledizione. Deve tornare in un luogo con tutta questa storia e vivere la sua vita pensando a come ha ucciso Dany, e pensando a Ygritte che muore tra le sue braccia, e a come ha impiccato Olly, e a tutti questi traumi, e questo è interessante. Quindi penso che quando lo lasciamo alla fine della serie, c'è sempre questa sensazione di... Credo che volessimo una sorta di piccolo lieto fine per far capire che le cose gli vanno bene, ma lui non sta affatto bene".