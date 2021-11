Game of Thrones, Kit Harington e le scene hot con Rose Leslie: ecco cosa dirà al figlio

L'amore tra Kit Harington è Rose Leslie è nato sul set di Game of Thrones dove interpretavano rispettivamente Jon Snow e Ygritte. La loro relazione è proseguita ben oltre la serie HBO Max ed ora, i due dopo essere convolati a giuste nozze hanno anche messo al mondo un bambino.

E proprio al piccolo David Richard, i due dovranno un giorno rendere conto delle scene particolarmente hot girate nel corso proprio di Game of Thrones e a quanto pare, l'attore sembra non esserne poi così tanto preoccupato. Nel corso di un'intervista rilasciata per la promozione de Gli Eterni, la sua ultima fatica nel Marvel Cinematic Universe, Kit Harington ha detto:

"Guarda, voglio dire, so già bene cosa potrei dirgli. Qualcosa del tipo: 'Puoi solo essere grato che sia successo tutto questo perché altrimenti non saresti qui' una cosa del genere. E poi potrei dire:'Non ti piace guardare questa roba? Beh, mi dispiace per te'".

Insomma, la star di Game of Thones non sembra poi essere così tanto preoccupato per quella che potrebbe essere la reazione di suo figlio alle scene di sesso tra Jon Snow e Ygritte, perchè a suo avviso, sono state proprio quelle a permettere la sua nascita.

Nella stessa intervista poi, Kit Harington ha parlato anche di House of The Dragon, sottolineando che per lui sarà veramente molto strano vedere nuovi volti in quel mondo che per tanto tempo è stato la sua casa.