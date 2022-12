Game of Thrones, Kit Harington svela i primi dettagli sulla serie sequel di Jon Snow

Se il sequel su Jon Snow rischi di peggiorare il finale di Games of Thrones non possiamo ancora saperlo, anche perché l'annuncio ufficiale sul prodotto tarda ad arrivare. Già in fase di lavorazione, è da una convention di questo fine settimana che è emerso qualche nuovo dettaglio sullo spin-off.

La prima convention ufficiale dei fan di Game of Thrones si è svolta questo fine settimana a Los Angeles, con la partecipazione di molte star della serie e qualche novità sul futuro prossimo di alcuni personaggi.

Ad inizio anno è stato annunciato l'inizio dei lavori per la serie sequel Jon Snow e, nonostante non sia stato ancora ufficializzato, per preparare il terreno al nuovo progetto la HBO ha proiettato un video riassuntivo sul personaggio interpretato da Kit Harington. Proprio l'attore britannico, durante l'incontro, si è lasciato andare a commenti spiazzanti sul suo ruolo nella serie: ''Penso che se glielo aveste chiesto (a Snow), avrebbe pensato di essersela cavata con poco. Alla fine della serie, quando lo troviamo in quella cella, si sta preparando per essere decapitato e vuole farlo. Jon Snow è finito!'' ed ha poi continuato: ''Il fatto che vada alla Barriera è il più grande dono e anche la più grande maledizione. Ma lui non sta bene''.

Tenendo conto delle ultime dichiarazione dell'attore, la domanda sorge spontanea: in che modo proseguirà la storia di Jon Snow?