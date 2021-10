Game of Thrones, Kit Harington sull'incidente del bicchiere di caffé: 'Non sono stato io!'

A due anni dalla sua conclusione, possiamo serenamente verificare quante teorie dei fan su Game of Thrones si sono avverate. Resta ancora inspiegabile, invece, come abbia fatto un bicchiere di plastica a passare inosservato sul set e a entrare in una inquadratura. La gaffe ha fatto scalpore, e Kit Harington è tornato recentemente a parlarne.

Si ricorderà infatti del bicchiere da caffè, un contenitore del tipo di quelli di Starbucks, finito per sbaglio in una scena di Game of Thrones. Kit Harington, attualmente impegnato nella promozione del film Marvel Gli Eterni, ha raccontato un retroscena sull'argomento, rivelando di non essere il responsabile dell'accaduto.

"Sono stato accusato di aver lasciato quella tazza di caffè sul set, ma non ero stato io. Sophie Turner mi ha incolpato, ma giuro che non era colpa mia! Davvero, sono abbastanza sicuro di non aver sbagliato nulla."

Mentre i fan sono ancora delusi dal finale di Game of Thrones, l'interprete di Jon Snow ha raccontato che gli anni passati sul set della serie HBO lo hanno reso "un maestro" nell'evitare di rivelare spoiler, pur ammettendo di sentirsi sempre nervoso nelle interviste per il timore di lasciarsi sfuggire qualcosa. "Mi sento più a disagio adesso" ha spiegato alludendo a Gli Eterni. "Perché prima conoscevo le regole. Ricorda, l'ho fatto per otto anni, quindi ero un po' un maestro nel non spoilerare. Ma in questo mondo sono nuovo, quindi potrei iniziare a divagare e fare spoiler. In realtà mi sento meno sicuro."