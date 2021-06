Game of Thrones, Kristian Nairn interpreterà un pirata in una nuova serie HBO Max

Nuove importanti aggiunte al cast di Our Flag Means Death, serie piratesca targata HBO Max e prodotta da Taika Waititi (Thor: Love and Thunder), che parteciperà anche davanti alla macchina da presa nei panni di Barbanera.

Secondo quanto riportato da Variety, si uniranno allo show anche Nathan Foad, Samson Kayo, Rory Kinnear, Con O’Neill, Vico Ortiz e soprattutto Kristian Nairn, attore noto ai più per aver interpretato Hodor in Game of Thrones. Gli attori ricopriranno rispettivamente i ruoli di Lucius, Oluwande, Captain Nigel Badminton/Chauncey Badminton, Izzy, Bonifacia e Wee John Feeney i cui dettagli non sono ancora stati rivelati.

Sappiamo inoltre che il protagonista avrà il volto di Rhys Darby, caratterista molto apprezzato a Hollywood e visto di recente in Jumanji: The Next Level ma anche in Yes Man di Peyton Reed. Waititi e Darby avevano già collaborato in precedenza a Flight of the Concords proprio per HBO e lo stesso Darby è il creatore dello show, di cui sarà anche showrunner.

Liberamente ispirata alla vere avventure di Stede Bonnet (Darby), un aristocratico viziato che ha abbandonata la sua vita di privilegi per diventare un pirata, la serie non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Waititi ha da poco concluso le riprese di Thor: Love and Thunder.