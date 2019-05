Game of Thrones: un Lannister e uno Stark detengono il record di presenze nella serie

L'episodio conclusivo dell'ottava stagione, The Iron Throne, ha segnato la conclusione dell'intera serie di Game of Thrones. Dopo aver assistito alle peripezie di tutti i personaggi, è arrivato adesso il momento di scoprire chi tra di loro è apparso per più minuti su schermo rispetto agli altri.

Alla fine, a discapito delle speranze e di alcune teorie dei fan su Game of Thrones, Jon Snow non si è seduto sull'iconico trono di spade. Stessa sorte è toccata anche a Tyrion Lannister e a Danerys Targaryen, tra i favoriti per regnare su Westeros, ma scalzati dalla linea narrativa principale che ha visto Bran Stark diventare la saggia guida dei nuovi sei Regni.

Ma i tre personaggi hanno ottenuto una sorta di rivincita morale, risultando ai primi tre posti della classifica dei personaggi che hanno accumulato più minuti di presenza nel corso degli episodi. La suddetta classifica è opera dei ragazzi di Type A Media che, attraverso un grafico, hanno mostrato il continuo accumulo di tempo in scena dei personaggi dalla prima fino all'ultima stagione.

Tyrion Lannister, dunque, si trova al primo posto con un totale di 697 minuti su schermo. Subito dopo troviamo il figlio di Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen con 651 minuti, e sul gradino più basso del podio Daenerys con 524 minuti.

La classifica continua con un'altro personaggio di Casa Lannister, Cersei, stanziata al quarto posto con 425 minuti, seguita dalla nuova Regina del Nord, Sansa Stark, con 418 minuti. Di seguito, poi, si aggiungono tutti gli altri, tra cui Arya Stark (393 minuti), Jamie Lannister (392 minuti), Jorah Mormont (328 minuti), Davos Seaworth (296 minuti), Lord Varys (267 minuti), Samwell Tarly (264 minuti), Theon Greyjoy (261 minuti), Sandor Clegane (231 minuti), Brienne di Tarth (228 minuti), Missandei (228 minuti), Bran Stark (224 minuti), Petyr Baelish (214 minuti), Tormund (192 minuti), Verme Grigio (179 minuti) e Catelyn Stark (155 minuti).

Tra le curiosità mostrate dal grafico, è abbastanza particolare come il personaggio di Ned Stark sia riuscito a mantenere la prima posizione fino al ventesimo episodio, nonostante il suo personaggio scompaia alla fine del nono. Ottimo risultato raggiunto anche da Catelyn Stark, entrata nei primi venti, a discapito del suo arco narrativo conclusosi alla terza stagione.

Tra le grandi assenze nelle prime posizioni possiamo registrare quella di Tywin Lannister, il cui interprete Charles Dance ha bocciato il finale di Game of Thrones, Margaery Tyrell, Robb Stark e Stannis Baratheon.