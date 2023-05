Game of Thrones, Lena Headey confessa: 'Dopo la serie non sapevo più che fare'

Dopo aver interpretato Cersei Lannister per ben otto stagioni, per Lena Headey non è stato affatto facile lasciarsi alle spalle Game of Thrones. A rivelarlo è la stessa attrice nel corso di intervista a People.

Malgrado il finale di Game of Thrones sia stato tra i più controversi del piccolo schermo, è innegabile l'impatto che ha avuto lo show nel cuore dei telespettatori e nella carriera degli attori che hanno vissuto Westeros. Così è stato anche per Lena Headey: “Game of Thrones è stata una tale sorpresa - ha detto Headey a People - Ma non c'era nessuna parte di me che dicesse: 'Oh, ora è fatta. La vita sarà più facile adesso' Ha aperto le porte, ha reso certe cose più facili. Ha anche reso le cose più difficili perché pensi: 'Cosa devo fare adesso?'”.

L'attrice ha confessato di aver cercato disperatamente di tenere separata la propria vita privata contro la fama ottenuta dallo show HBO: "Se qualcuno dice: 'Oh, hai recitato in Game of Thrones', la mia bambina più piccola ora dice cose come 'Cos'è "Il Trono di Spade?0 Infatti, l'altro giorno ha detto: 'La mia mamma è in...' E io ero tipo, 'Non dirlo alla gente!'".

Diversi spin-off di Game of Thrones riporteranno i fan a Westeros: al momento lo sciopero WGA non ha fermato le riprese della seconda stagione di House of the Dragon ma, al contrario, ha avuto ripercussioni sul prequel A Knight of the Seven Kingdoms.