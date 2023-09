Game of Thrones, Lena Headey non volle saperne di girare una scena: 'Ho dei bambini'

Game of Thrones è stata una delle serie più apprezzate dai fan nel corso di quasi tutte le otto stagioni degli adattamenti da George R.R. Martin, portando il fantasy televisivo a diventare più adulto sotto molti aspetti. A proposito di scene forti, una delle protagoniste, Lena Headey, si è rifiutata di girarne una se non alle proprie condizioni.

Dopo aver riportato le parole di Lena Headey a proposito dei fan che apprezzano Cersei, torniamo a parlare dell’attrice protagonista dello show per ricordare la sua reazione al dover girare la scena della camminata della vergogna completamente nuda e, quindi, la soluzione trovata dalla produzione per ovviare al rifiuto categorico della britannica.

La Headey aveva infatti richiesto di poter indossa qualche tipo di indumento durante la scena, spiegando la sua volontà: “Ho pensato che mi sarei sentita molto arrabbiata nel farlo e non volevo essere arrabbiata, anche perché Cersei non lo sarebbe stata, e volevo mantenere la compostezza del personaggio. Ho dei figli e la cosa per me girare la scena sarebbe stato superare il limite”.

Preso coscienza della cosa e intenzionati a mantenere il personaggio completamente nudo, la produzione ha deciso di utilizzare una stunt per camminare insieme a lei in modo da poter in seguito utilizzare la computer grafica per sovrapporre la testa della Headey al corpo della doppiona, riuscendo a ottenere l’effetto desiderato senza andare contro i bisogni dell’attrice.

