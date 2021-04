Game of Thrones, Lena Headey sarà in una nuova serie HBO con Woody Harrelson

Sono passati ormai due anni dalla conclusione di Game of Thrones, e i protagonisti della serie hanno intrapreso nuovi progetti. Se recentemente Natalie Dormer è diventata mamma, Lena Headey sarà invece nella nuova serie HBO The White House Plumbers, che ripercorrerà lo scandalo Watergate.

L'attrice, che in Game of Thrones ha interpretato Cersei Lannister, interpreterà Dorothy Hunt, la moglie del cospiratore e risorsa della CIA E. Howard Hunt.

Per quest'ultimo ruolo è stato ingaggiato Woody Harrelson, reduce da Solo: A Star Wars Story, mentre saranno nel cast anche altri due attori apparsi nel franchise Lucasfilm, Domhnall Gleeson (Star Wars: Il Risveglio della Forza, e gli altri due titoli della trilogia sequel) e Justin Theroux (Gli Ultimi Jedi).

The White House Plumbers racconta la storia di come le menti dietro il Watergate, E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy (Theroux), più che aiutare il presidente Nixon abbiano accidentalmente portato alla fine della sua presidenza, malgrado i loro sforzi per mantenerlo al potere.

Il personaggio di Lena Headey, Dorothy, cerca di tenere insieme la sua famiglia, composta anche da quattro figli, cercando di non essere coinvolta nelle disavventure di suo marito.

"Più ne parlavamo, più mi sembrava il finale giusto per lei" ha raccontato l'attrice parlando di Cersei all'epoca del finale di Game of Thrones. Per altre curiosità sulla serie, vi sveliamo quale è stata la scena più costosa di sempre in Game of Thrones.