Game of Thrones, Lena Headey è seriamente preoccupata per i fan che amano Cersei

Game of Thrones è e sarà sempre ricordata come uno show che ha formato ed appassionato un'intera generazione, questo grazie non solo all'incredibile materiale di partenza creato da George Martin, ma anche grazie allo spettacolo che la serie ha saputo creare attorno a sé.

Su tutti ovviamente, i personaggi principali dello spettacolo sono coloro che hanno avuto il merito di coinvolgere e rendere partecipe un pubblico in crescita costante.

Nonostante quindi l'ottava stagione di Game of Thrones abbia riservato un esito molto deludente per i fan, e persino per alcuni membri del cast, è innegabile il fatto che questo show abbia cambiato per sempre la concezione di un progetto per il piccolo schermo.

In tutto questo si inserisce anche il personaggio di Cersei, tanto odiato quanto amato dagli appassionati del franchise. La sua interprete Lena Headey è veramente riuscita ad imprimere al meglio l'idea di una donna determinata ma anche completamente folle nel voler raggiungere i suoi scopi, pur riuscendo a mantenere una certa lucidità di fondo.

Proprio per queste numerose sfaccettature, ancora oggi in molti ritengono Cersei una delle icone della serie televisiva. A tal proposito è intervenuta l'attrice durante un'intervista con Conan su TBS, in cui ha espresso il suo inaspettato pensiero.

"Immagino significhi che ho fatto un buon lavoro se Cersei è piaciuta a molti. Tuttavia sono anche preoccupata per queste persone che la amano così tanto",

Voi cosa ne pensate? In attesa di sapere la vostra vi lasciamo la nostra recensione di Game of Thrones 8. Oltretutto, sapevate che fine ha fatto lo spin-off con Jon Snow?