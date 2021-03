Game of Thrones, dai libri alla serie: perché Asha diventa Yara?

Siamo tutti in attesa di scoprire le prossime mosse del franchise di Game of Thrones. Ben lungi dall'essere terminato con la serie TV che ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo, il media nato tramite i libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco ha ancora molto da raccontare in futuro, con svariati nuovi progetti in arrivo.

Abbiamo visto, per esempio, che dovrebbero essere in lavorazione altri 3 spin-off di Game of Thrones, e mentre rimaniamo in attesa di scoprire di più riguardo allo show di House of the Dragon, entrato ormai nella sua fase produttiva, oggi vogliamo raccontarvi una curiosità che lega la serie de Il Trono di Spade ai romanzi che l'hanno ispirata.

Un cambio di nome

Coloro che conoscono bene i libri di George R. R. Martin, sanno bene che spesso alcuni personaggi (minori o maggiori che siano), una volta trasposti nello show televisivo, hanno subito dei cambiamenti piuttosto importanti. Tuttavia, in molti si sono chiesti il motivo per cui cambiare il nome di una figura molto importante come quella di Asha Greyjoy, sorella di Theon, che nell'adattamento di David Benioff e Dan Weiss ha il nome di Yara (ed è interpretata da Gemma Whelan).

Le motivazioni sono piuttosto semplici: i creatori della serie pensavano che, per uno spettatore, sarebbe stato motivo di confusione la presenza di due nomi simili tra loro come quelli di Asha e Osha, altra figura presente nella storia, e dal ruolo comunque piuttosto rilevante. Sebbene non si tratti di un cambiamento poi così invasivo, viene comunque da chiedersi il motivo di una decisione del genere, che in qualche modo ha svalutato le capacità di comprensione dei fan. Rimarrà un altro dei misteri legati al prodotto.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo all'esperienza di Emilia Clarke nella famosa scena del cuore di cavallo in Game of Thrones, vogliamo sapere la vostra: che cosa ne pensate del cambio di nome di Asha Greyjoy ne Il Trono di Spade? È stato giusto? Non esitate a commentare!