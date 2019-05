Game of Thrones, il libro 'Fuoco e Sangue' chiarisce molte cose sui Targaryen

Se vi state chiedendo il perché della repentina e drammatica evoluzione di Daenerys, forse un recente libro prequel di Game of Thrones potrebbe schiarirvi le idee. Parliamo di 'Fuoco e Sangue', un prequel sui Targaryen scritto da George Martin e disponibile in libreria dallo scorso novembre.

Prima di proseguire, vi avvertiamo che di seguito incontrerete spoiler sulla serie di HBO e qualche leggera anticipazione sul romanzo.

Innanzitutto, molti si chiedono come sia possibile che i draghi di Daenerys (soprattutto il povero Rhaegal) siano stati sconfitti così facilmente dagli Scorpioni di Qyburn. Fuoco e Sangue insegna come persino queste maestose creatore siano, in realtà, più vulnerabili di quanto il pubblico pensi. Già in passato, quando il leggendario Aegon Il Conquistatore iniziò la sua campagna per prendere Westeros, il suo drago Meraxes fu abbattuto da una delle frecce giganti di questi letali macchinari. In quel frangente, peraltro, morirono sia Aegon che sua sorella Rhaenys. Stando a quanto descrive Martin, il motivo è da ricercarsi nel caos della battaglia:

"I draghi Targaryen, allevati e addestrati per la battaglia, avevano volato attraverso le tempeste di lance e frecce in molte occasioni, e hanno sempre sofferti danni molto esigui. Le squame di un drago adulto erano più dure dell'acciaio, e anche quelle frecce che li colpivano raramente penetravano abbastanza le bestie, che al massimo si irritavano molto. Ma, mentre Meraxes sorvolava i campi di battaglia, un difensore in cima alla torre più alta del castello attivò uno scorpione, e un bullone di ferro lungo un metro prese il drago della regina nell'occhio destro. La creatura non morì sul colpo, ma cadde in terra in preda a un'agonia mortale".

Passando ad altro, abbiamo visto come Daenerys abbia sofferto non poco tutto l'odio e la discriminazione che tutti gli abitanti di Westeros, anche il Nord che si è prodigata di aiutare, le hanno dimostrato, poiché la ragazza si è presentata come una prepotente donna conquistatrice di sangue Targaryen. In Fuoco e Sangue conosciamo la regina Alysanne, sorella e moglie di Re Jaehaerys, che diede alla luce 9 figli. Alysanne venne ricordata per la sua influenza politica e fu la prima regina Targaryen ad avere un reale peso sulla corona. La donna convinse suo marito ad abolire lo ius primae noctis, tipica usanza medievale in cui i lord del Regno potevano pretendere di giacere con le spose del popolo durante la loro prima notte di nozze. Questa decisione influenzò anche le usanze reali, al punto che si iniziò a dubitare della risolutezza del re.

Infine, per quanto riguarda la carneficina compiuta da Daenerys nell'episodio 8x05 di Game of Thrones per affermare la sua egemonia su Approdo del Re, George Martin propone nel suo libro prequel un altro lampante esempio. Quello, cioè, della regina Rhaenyra, che vide nella Danza dei Draghi la sua figura che lottava per ottenere un posto di diritto sul Trono di Spade. La battaglia che ne sarebbe scaturita avrebbe provocato a sua volta la morte di migliaia di innocenti, ma la sovrana reputò che fosse un giusto prezzo da pagare.

Quest'ultimo assunto ci fa capire ulteriormente come, in fondo, una certa propensione alla follia e alle decisioni estreme sia sempre appartenuta alla dinastia dei Targaryen e che l'evoluzione di Dany fosse praticamente inevitabile. Certo, forse la scrittura del personaggio andava diluita meglio, visto che persino Emilia Clarke non è rimasta soddisfatta di Daenerys.