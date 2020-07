Game of Thrones, Lost, How I Met Your Mother: Qual è il finale di serie peggiore?

C'è persino il throwback che lamenta "Il finale peggiore deve per forza essere That's 70s Show. Non so nemmeno da dove cominciare a spiegare. Con tutti gli abbinamenti possibili Jacki e Fez???"

"È Game of Thrones. 3 stagioni affrettate in una sola da 6 episodi è imperdonabile e non ha alcun senso. Non riesco nemmeno a fare un rewatch dello show sapendo come è andato a finire" scrive qualcuno.

Non sono pochi, a dire il vero, dato che si va dalla serie di Showtime con Michael C. Hall Dexter alla serie animata di Cartoon Network Samurai Jack, da uno dei classici della serialità americana come I Soprano , a un'altra serie cult come Seinfeld, e così via.

Game of Thrones, How I Met Your Mother, Lost ... Il web è alla ricerca del finale peggiore di sempre, e queste sono solo alcune tra le serie tv chiamate in causa.

It's Game of Thrones. 3 seasons rushed into one season with 6 episodes is unforgivable and made no sense. Can't even re watch the show knowing how it ended.

After all that buildup to us finally seeing the mother, Robin & Barney marrying, and looking like we'll get a happy ending...they shit on the bed and gave us this crap.

LOST. As my wife said at the finale, "Well, there's six years of my life I'm not getting back!"

has to go to That 70s Show. I don't even know how or where to begin to explain. Jackie and Fez of all people????

Rob Thomas blew up my sweet boy Logan Echolls because he didn't think Veronica Mars could solve crimes AND have a husband. Nothing will ever be worse than that.

The Soparanos last episode. It was God Awful!

It has to be Dexter. Essentially the finale to that show was a kick in the teeth to a great character by show-runners who had grown to hate their creation, themselves for lacking the imagination to do better, and the audience for reminding them of the fact.