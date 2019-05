Game of Thrones: a Lyanna Mormont non è concesso guardare la serie

Quello di Lyanna Mormont è stato uno dei personaggi più amati dal pubblico durante le ultime stagioni di Game of Thrones. La piccola Lady di casa Mormont ha bucato lo schermo sin dal primo momento, ma l'attrice Bella Ramsey potrà godersi le proprie performance solo tra qualche anno.

L'interprete di Lyanna ha, infatti, soltanto quindici anni e i suoi genitori, in effetti ragionevolmente, non ritengono la serie HBO del tutto adatta ad una ragazza della sua età. All'attrice, dunque, è stato accordato il permesso di guardare soltanto qualche scena in cui è apparsa, per poi recuperare il resto della serie soltanto una volta compiuti i 18 anni di età.

"Probabilmente la guarderò quando avrò 18 anni. Persino negli episodi che ho visto, in alcuni momenti mia mamma e mio padre si piazzavano tra me e lo schermo per non farmi vedere niente di troppo macabro" ha dichiarato la giovanissima attrice, alla quale è stato però concesso di vedere la scena della propria morte, che, per inciso, pare esser stata tutt'altro che facile da interpretare: "Mi è stato permesso di guardare la scena della mia morte durante lo scorso episodio, ed un po' della settima stagione. Ho già recitato in passato scene in cui sono morta, ed è più difficile di quanto sembri. Uno può pensare che sia facile fingere di morire, ma devi continuare a farlo anche dopo perché, ovviamente, tendi a muoverti. Devi concentrarti per essere completamente immobile".

Ramsey si è poi dichiarata sorpresa del successo ottenuto dal suo personaggio: "Doveva essere solo qualche scena, ma poi Lyanna è emersa come una piccola beniamina degli spettatori. Mi andava bene sia finire sul Trono che morire in maniera eroica, quindi sono felice".

Intanto, il trailer del penultimo episodio di Game of Thrones è già online. Kit Harington ed Emilia Clarke assicurano che sarà straordinario.