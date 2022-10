Game of Thrones: Maise Williams ammette i problemi del finale di stagione!

La conclusione della prima stagione di House of the Dragon ha creato un pò di effetto nostalgia anche riguardo il finale dell' ultima stagione di Game of Thrones. A diversi anni dall'uscita dell'ultimo episodio Maise Williams ha deciso di dire finalmente la sua durante una diretta Twitch del fratello.

Nel corso del tempo molte persone che hanno lavorato all'ultima stagione di Game of Thrones hanno mostrato la loro delusione riguardo il prodotto finale e la sua realizzazione. Dopo 10 anni di lavoro sembra che gli ultimi momenti non solo non abbiamo soddisfatto il pubblico ma anche gli addetti ai lavori. Dopo diversi anni di silenzio Maise Williams, interprete di Arya Stark ha finalmente detto la sua sul discutibile finale.

Nel corso di una diretta Twitch del fratello, l'attrice è intervenuta spiegando come la serie sia un pò "caduta" sul finale. Si è definita fiera del lavoro fatto nonostante nel corso del tempo non abbia mai potuto apprezzare la serie come un membro qualunque del pubblico. Infatti, secondo lei, il lavorarci dentro condizionava inevitabilmente la visione del prodotto.

Dopo le dichiarazione di Emilia Clarke che è ritornata sul finale di Got, Maise Williams ha semplicemente deciso di ricordare il proprio lavoro fatto sul set de Il trono di Spade. "Per la prima volta, è bello esserne orgogliosi. Sono stati 10 anni della mia vita." ha commentato. L'attrice, infatti, è cresciuta sia artisticamente che umanamente sul set della serie, dato che la prima volta che è comparsa su schermo era appena una ragazzina.

Recentemente anche la star di House of Dragon Matt Smith ha difeso il finale di Got difendendo le azioni commesse dal personaggio di Emilia Clarke nel finale della serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!