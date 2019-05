Quale futuro per il cast di Game of Thrones? Ecco tutti i progetti già annunciati

Nella notte andrà in onda il tanto atteso finale di Game of Thrones, ma in attesa di scoprire chi siederà sul Trono di Spade diamo uno sguardo al futuro del cast grazie ad un nuovo report di Variety.

Di seguito vi proponiamo infatti i prossimi progetti dei principali attori apparsi nello show HBO, a partire da Sophie Turner e il suo imminente ruolo nel nuovo capitolo degli X-Men:

Sophie Turner (Sansa Stark): come detto l'attrice tornerà ad interpretare Jean Grey in X-Men: Dark Phoenix, mentre in futuro apparirà tra i protagonisti di Broken Soldier, film drammatico che tratterà il disturbo da stress post-traumatico dovuto alla guerra del Vietnam.

Lena Heady (Cersei Lannister): l'interprete dell'amata e odiata Regina reciterà in The Flood, nel quale interpreterà un'ufficiale dell'immigrazione britannica in lotta con un richiedente asilo.Nel cast del film troveremo anche Iain Glen (Jonah Mormont). Inoltre l'attrice parteciperà al film Gunpowder Milkshake e sarà la protagonista del thriller Crooks.

Maisie Williams (Arya Stark): la giovane e tenace Stark apparirà in New Mutants, altra pellicola sui mutanti Marvel che arriverà nelle sale ad aprile 2020; reciterà inoltre in The Owners, cinecomic tratto dall'omonima serie di fumetti.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen): il prossimo ruolo della madre dei Draghi sarà quello della poetessa Elizabeth Barrett Browning in Let Me Count the Ways, mentre in futuro apparirà anche in Aboce Suspicion e nella commedia natalizia Last Christmas.

Liam Cunningham (Davos Seaworth): l'attore sarà tra i protagonisti di The Hot Zone, miniserie di National Geographic che tratterà le minaccia del virus Ebola. Inoltre apparirà nel film Way Down e presterà la sua voce per l'esperienza single player di Star Citizen, Squadron 42, insieme a Gary Oldman, Mark Hamill, Mark Strong e Ben Mendelsohn.

Ian Glen (Jorah Mormont): il fedele compagno di Daenerys interpreterà Robin nella serie DC Universe Titans.

Aidan Gillen (Peter Baelish): Ditocorto parteciperà alla miniserie adattamento di The Soy Who Came in From the Cold e apparirà insieme ad Angelina Jolie e Nichols Hoult in Those Wish Me Dead.

Gwendoline Christie (Brienne di Tarth): La sua apparizione in Star Wars si è conclusa definitivamente ne Gli Ultimi Jedi, ma tra i prossimi progetti dell'attrice rientrano il dramma The Friend e The Personal History of David Copperfield, nuovo progetto di Armando Iannucci (Veep).

Richard Madden (Robb Stark): l'ex Re del Nord, reduce dal grande successo ottenuto grazie al suo ruolo nella serie BBC Bodyguard, apparirà nel biopic su Elton John Rocketman e sarà tra i protagonisti de Gli Eterni, nuova attesa pellicola dei Marvel Studios.

Peter Dinklage (Tyrion Lannister): prossimamente l'attore darà la voce per il nuovo film di Angry Birds e I Cross 2, mentre in futuro apparirà nel crime drama The Ticket e reciterà da protagonista in The Dwarf.

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister): l'attore sarà il protagonista di Domino, il nuovo film di Brian De Palma prodotto in Danimarca, e parteciperà ad altri tre thriller: Suicide Tourist, The Silencing e Notat.

Nathalie Emmanuel (Missandei): la compagna di Daenerys apparirà nel remake di Quattro matrimoni e un funerale targato Hulu e parteciperà al cast vocale di The Dark Crystal: Age of Resistance, serie prequel del film di Jim Henson uscito nel 1982.

Kit Harington (Jon Snow): l'attore ha confermato a Variety che si prenderà una piccola pausa.

Per quanto riguarda invece i creatori e showrunner di Game of Thrones, nei giorni scorsi è stato confermato ufficialmente che David Benioff e D.B Weiss si occuperanno della nuova trilogia originale di Star Wars, il cui primo film debutterà nelle sale a dicembre 2022.