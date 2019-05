Game of Thrones: Maisie Williams scrive ai fan infastiditi dalla scena fra Arya e Gendry

Non c'è solo l'ufficio stampa di HBO per le risposte geniali ai fan scontenti, ma a quanto pare anche Maisie Williams: in particolare, l'attrice si è resa protagonista di un intervento a gamba tesa che ha stroncato sul nascere ogni polemica social circa la scena di sesso di Arya Stark.

Nell'episodio A Knight of the Seven Kingdoms, il secondo dell'ottava ed ultima stagione della serie, andato in onda ormai due settimane fa, Arya e Gendry decidono di fare sesso perché la giovane di casa Stark vuole scoprire cosa si prova: la battaglia di Grande Inverno con gli Estranei era alle porte, e Arya temeva di morire (come no!) senza aver mai provato i piaceri della carne.

La scena è stata una delle più apprezzate dai fan e dalla critica, ma come al solito quando si parla di questi prodotti dal seguito così ampio, non tutti sono rimasti soddisfatti: in particolare, alcuni si sono sentiti a disagio nel vedere un'attrice così giovane spogliarsi di fronte alla camera, ma la Williams ha voluto calmare le acque sdrammatizzando la faccenda.

Nel post che trovate in calce all'articolo, rispondendo ad un un fan "infastidito" dalla scena, l'attrice ha scritto: "Se ti sei sentito a disagio tu, sappi che la scena è stata vista anche da mia madre, dal mio patrigno, dalle mie due sorelle e dai miei quattri fratelli."

Una replica assolutamente brillante che, oltre a ridimensionare le critiche di una frangia del pubblico, apre ad interessanti speculazioni sulla dinastia Williams, più elevata perfino di quella di casa Stark!

Per altri approfondimenti sulla serie fantasy HBO, vi rimandiamo alle nuove foto di Game of Thrones pubblicate nelle scorse ore per la promozione del quinto (e penultimo di sempre) episodio dell'ottava stagione.