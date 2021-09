Game of Thrones, Maisie Williams sorprende i fan con il suo nuovo look

Maisie Williams ha sfoggiato un un nuovo look molto diverso dal solito sul red carpet del GQ Men of the Year Award svoltosi a Londra. L’attrice interprete di Arya Stark in Game of Thrones ha mostrato un look audace con i suoi capelli castani naturali tinti di biondo platino e un make-up particolare.

Williams, come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, indossava un abito nero lungo fino al pavimento e aveva raccolto i suoi capelli in una coda alta per mostrare le sue sopracciglia colorate di biondo accentuate da un trucco minimale.



Game of Thrones è finito due anni fa e Maisie Williams è molto cambiata dal suo precedente ruolo di Arya Stark, quando si diventa famosi da bambini c’è sempre il rischio di rimanere ancorati al personaggio ma sembra che Williams stia facendo di tutto per discostarsi da Arya.



Vedremo prossimamente Williams sfoggiare questo graffiante look biondo nella nuova serie televisiva di Danny Boyle sulla band punk dei Sex Pistols, dove interpreta la modella Pamela Rooke.



Nel frattempo recentemente l’attrice è stata costretta a smentire le voci secondo cui lei e sua sorella sullo schermo Sophie Turner (Sansa Stark) non erano più amiche.

In un’intervista ha riflettuto sulla sua relazione con la sua co-protagonista, dicendo che era "così sorprendente" che lei e Sophie si fossero sostenute a vicenda durante il caos dello show:



"Abbiamo ottenuto il ruolo nello stesso momento e siamo cresciute insieme nello show ed è stato fantastico avere un'altra persona che stava vivendo le mie stesse emozioni. Essere un adolescente è difficile, ed io ero anche in questo show. Non ho mai saputo chi fossi, ma ora sono uscita dall'altra parte".



