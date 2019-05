Game of Thrones, la 'maledizione di Drake' sta per abbattersi su Arya Stark?

Essendo stato The Long Night il secondo episodio più visto di sempre nella storia della televisione, è scontato che tra i 12,02 milioni di spettatori ci fosse anche qualche personalità di spicco.

E' il caso del rapper canadese Drake, che durante la cerimonia di premiazione dei Billboard Music Awards (dai quali è uscito trionfante con ben 12 premi, incluso miglior artista e miglior album), al momento dei ringraziamenti per l'ennesima vittoria, si è complimentato con Arya Stark per l'uccisione del Re della Notte.

La cosa ha sicuramente fatto piacere ad una parte del fandom di Game of Thrones, di certo a quella fetta che apprezza anche la musica del rapper, ma ha anche attirato l'attenzione di alcuni detrattori e soprattutto dei sostenitori di una teoria del web secondo cui Drake porterebbe sfortuna a tutti coloro che incontra.

La Maledizione di Drake, così è nota ai più, è trasmissibile attraverso i selfie e finora ha colpito ogni singolo vip che abbia avuto la (s)fortuna di farsi una fotografia insieme all'artista: si è trattato solo ed esclusivamente di sportivi, come la tennista Serena Williams, l'intera squadra di NBA Miami Heat (che lo ospitò nel proprio spogliatoio), il lottatore Connor McGregor, i calciatori Paul Pogba, Kun Aguero e Aubameyang, tutti usciti sconfitti dai match o dalle gare disputate nei giorni successivi all'incontro con Drake.

Per fortuna lui e Maisie Williams non si sono incontrati fisicamente, come si vede dal video in calce all'articolo il rapper ha solo citato Arya durante il suo discorso di ringraziamento, ma chi crede in questa maledizione social ha iniziato a temere per la vita del personaggio di Game of Thrones.

Vedremo cosa accadrà nella quarta puntata dell'ottava stagione, per la quale vi rimandiamo al trailer ufficiale.