Game of Thrones, niente Martin: a completare i libri ci pensa l'Intelligenza Artificiale!

Attendere i tempi di George R.R. Martin per leggere il finale de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sta portando i fan di Game of Thrones sull'orlo di un esaurimento nervoso: possibile che non ci sia un modo per velocizzare un'attesa che dura ormai da praticamente un decennio? Qualcuno, in realtà, potrebbe aver trovato una soluzione.

La saga letteraria da cui è tratta la serie il cui finale ha mandato in crisi Lena Headey è infatti ferma al suo quinto libro dal lontano 2011, ma all'epoca, si sa, non avevamo certo a disposizione le Intelligenze Artificiali: perché, dunque, non sfruttare queste ultime per fare il lavoro che il buon Martin non è riuscito a fare in tutto questo tempo?

A tentare l'impresa è stato Liam Swayne di GitHub, che tramite l'ausilio dell'IA ha completato il tanto atteso The Winds of Winter e concluso la saga con il successivo A Dream of Springs, dando in pasto all'Intelligenza Artificiale ogni dettaglio possibile sui personaggi ideati da Martin, sulla storia della saga e sull'evoluzione delle varie storyline.

Una provocazione, certamente, che apre però a scenari decisamente interessanti per l'utilizzo delle Intelligenze Artificiali in questo campo: cosa ne dite? Meglio aspettare la penna di Martin o accontentarsi del lavoro delle macchine? Diteci la vostra nei commenti!