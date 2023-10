Game of Thrones, Martin non vuole realizzare uno spin-off richiestissimo dai fan

L'universo di Game of Thrones si presta alla realizzazione di innumerevoli spin-off, tanti sono gli eventi raccontati o solo accennati da George R.R. Martin nei suoi libri: House of the Dragon ci ha dato un assaggio di ciò, ma nonostante i tanti prequel in arrivo lo scrittore non sembra interessato ad accontentare un grande desiderio dei fan.

È dai tempi del finale di Game of Thrones, infatti, che il fandom richiede a gran voce l'arrivo di uno spin-off sulla ribellione di Robert Baratheon: nel corso dello show HBO si fa più volte riferimento alla guerra che portò alla cacciata dei Targaryen e alla riunificazione dei Sette Regni, ma secondo lo scrittore non si tratta di eventi che varrebbe la pena raccontare in una serie apposita.

"Non realizzeremo neanche la ribellione di Robert. So che migliaia di voi lo vorrebbero, so che c'è una petizione... Ma quando finirò di scrivere Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ogni cosa importante sulla ribellione di Robert sarà già stata raccontata. Non ci sarebbero sorprese o grandi rivelazioni in una serie del genere, soltanto la rappresentazione di un conflitto di cui già conoscete il finale. Non è una storia che voglio raccontare per ora" sono state le parole di Martin. Delusi? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Martin, intanto, è tornato a parlare dei tempi di scrittura del nuovo libro di Game of Thrones.