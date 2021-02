Game of Thrones: tutte le volte in cui Martin ha 'promesso' l'arrivo di Winds of Winter

C'è aria di tensione tra George R. R. Martin e gli appassionati dei suoi romanzi. L'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco continua a rimandare l'uscita de I venti dell'inverno, e i lettori iniziano a dare segni di insofferenza: di recente, proprio George R. R. Martin ha criticato duramente i fan di internet di Game of Thrones, ma non solo.

È anche vero, infatti, che sempre nell'ultimo periodo George R. R. Martin ha fornito un aggiornamento "incoraggiante" circa l'uscita di The Winds of Winter, provando a mettere a tacere il fandom più rumoroso che lamenta la mancata uscita del sesto libro delle Cronache da ben 10 anni. Nostro malgrado, oggi siamo qui per ricordarvi quante volte lo scrittore americano abbia già promesso di portare sui nostri scaffali The Winds of Winter.

World Science Fiction Convention 2020

Il primo - e più eclatante - caso di promessa non mantenuta da Martin riguarda l'annuncio fatto sul suo Not A Blog il 19 maggio del 2019:

"Vi dico questo — se non ho I VENTI DELL'INVERNO tra le mani quando arrivo in Nuova Zelanda per il Wordlcon, avete il mio permesso formale scritto di imprigionarmi in una piccola capanna sulla White Island, con vista su quel lago di acido solfidrico, finché non ho finito. Finché i vapori pungenti non rovinano il mio DOS word processor, starò bene."

La promessa ovviamente non è stata mantenuta, ma Martin ha ceduto alla tentazione ed è tornato a parlare nuovamente delle sue aspettative.

Un nuovo impegno

Il 23 giugno del 2020 lo scrittore americano sul suo blog ha parlato di quanto promesso l'anno precedente e del fatto di non aver potuto visitare Wellington per la World Science Fiction Convention, affermando tuttavia che:

"Potrò sempre visitare Wellington l'anno prossimo, quando spero che sia il COVID-19 che I Venti dell'inverno saranno finiti."

Il 2 febbraio del 2021, infine, dopo aver ricordato che le sue non fossero state "promesse" quanto più "speranze", Martin ha comunque affermato sempre sul suo blog di volersi impegnare per finire The Winds of Winter entro il 2021. Riuscirà nell'impresa?

E voi cosa ne pensate? Gaorge R. R. Martin riuscirà a completare la scrittura di The Winds of Winter entro il 2021? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!