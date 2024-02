Game of Thrones, Martin si scaglia contro gli hater: 'Gente che non ha di meglio da fare'

Nell'era dei social ogni parere tende a venire estremizzato e, soprattutto, a godere di una cassa di risonanza decisamente più imponente rispetto al passato: il finale di Game of Thrones è stato forse il caso per eccellenza in tal senso, con critiche spietate che ancora oggi riecheggiano sul web e nel cuore di George R.R. Martin.

Lo scrittore che ha recentemente incontrato gli editori del sesto libro di Game of Thrones si è infatti sfogato in un lungo posto pubblicato sul suo blog, attaccando gli hater e tutti coloro che non riescono, a suo modo di vedere, a esprimere un'opinione senza che questa venga gonfiata di cattiveria e giudizi decisamente tranchant.

"In quest'epoca dei social non siamo più abituati a dire semplicemente: 'Non mi è piaciuto il libro X o la serie Y, ecco perché'. Ora i social sono popolati da anti-fan che preferiscono parlare delle cose che odiano piuttosto che di quelle che amano, danzando compiaciuti sulle tombe di coloro i cui film hanno floppato. La gente dice: 'Ho chiuso con Game of Thrones, sono rimasto scottato. Non vedrò la nuova serie, non vedrò nessuna delle nuove serie'. [..] La gente non ha di meglio da fare che twittare tutto il giorno? Non ne ho idea" scrive l'autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Nel caso siate anche voi tra coloro che proprio non hanno retto il finale di Game of Thrones, insomma, la richiesta è di andarci piano: pensate di poterlo fare?