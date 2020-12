Game of Thrones, Matt Smith svela il look di Caraxes dallo spin-off House of Dragon!

Qualche giorno fa Matt Smith è stato confermato nel cast di House of Dragon, atteso prequel di Game of Thrones attualmente in produzione in casa HBO, e per Natale l'attore ha regalato ai fan il look del drago Caraxes.

L'attore di Doctor Who e The Crown è comparso su Instagram per condividere un primo sguardo alla bestia sputafuoco che il suo personaggio cavalcherà in battaglia. Si tratta evidentemente di un altro concept art, anche se la rappresentazione è così realistica che è facile pensare che l'aspetto live-action del drago non differirà poi molto da quello nel post.

Ricordiamo che Daemon Targaryen è il fratello minore di Re Viserys e la descrizione della serie lo segnala come "un guerriero senza pari e un cavalcatore di draghi, possiede il vero sangue del drago. Ma si dice che ogni volta che nasce un Targaryen, gli dei lancino una moneta nell'aria ..." Come i fan di Game of Thrones sapranno, l'ultima parte si riferisce alla convinzione diffusa nei Sette Regni che ogni Targaryen abbia il potenziale per essere consumato dalla follia. Quale destino attende il principe Daemon?

House of the Dragon sarà ambientato 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e racconterà l'epica storia dell'ascesa monumentale e della tragica caduta della leggendaria Casa Targaryen. Paddy Considine (Dead Man's Shoes, The World's End) interpreterà il ruolo principale di Re Viserys Targaryen e, oltre a Smith, sarà affiancato anche da Olivia Cooke (Ready Player One) nei panni di Alicent Hightower ed Emma D'Arcy (Truth Seekers) nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen.