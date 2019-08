Game of Thrones, Melisandre era 'un mistero' anche per Carice van Houten

A prescindere dal finale di Game of Thrones e dalle relative polemiche suscitate tra i fan, possiamo dire che molti dei misteri irrisolti della serie coinvolgono Melisandre, la Sacerdotessa Rossa. Quali delle sue profezie si sono realmente compiute? E chi è il Principe Promesso?

Queste e altre domande sono destinate a rimanere senza risposta, anche perché la stessa Carice van Houten, l'attrice che ha interpretato Melisandre, ha confessato che il suo personaggio rappresenta ancora un mistero per lei.

In una recente intervista con The Wrap, l'attrice ha ammesso le difficoltà che ha incontrato non riuscendo a capire del tutto il suo personaggio in Game of Thrones, nonostante abbia spesso cercato indizi all'interno dei copioni. "Ci sono i libri" ha spiegato, "ma non volevo fidarmi di quelli, quindi mi attenevo alle sceneggiature. Ma ogni volta che volevo sapere qualcosa su ciò che sarebbe successo, non potevano dirmi molto."

E così recitare "è diventato un po' un mistero per me. Ho imparato divertirmi non sapendo."

Secondo Carice van Houten, sarebbe stato interessante conoscere qualcosa in più sul passato di Melisandre. "Ma allo stesso tempo" riconosce, "avere solo briciole di indizi la rende più misteriosa e affascinante."

L'attrice ha parlato anche della sua candidatura agli Emmy. Sulle scene di nudo, ha detto che non erano la sua "cosa preferita nel mondo", ma che sarebbe più a disagio a girarle ora che è madre. "Nessuno mi ha costretto a fare nulla, ma col senno di poi avrei potuto essere più cauta."

Per aumentare il mistero all'interno del cast - e ovviamente per scherzo - gli showrunner di Game of Thrones hanno raccontato di aver dato dei copioni falsi agli attori.