Game of Thrones: nella mente di Jon Snow appena prima della morte di Daenerys

Chi non ha mai voluto sapere cosa passava per la testa di un personaggio in una determinata scena, specialmente in una scena chiave come quella del series finale di Game of Thrones, dove Jon Snow prende la dolorosa decisione di porre fine alla vita di Daenerys? Tranquilli, ci pensa Kit Harington a svelarcelo... E no, non è "È la mia regina".

Il finale di Game of Thrones è stato talmente d'impatto, che a distanza di mesi siamo ancora qui a discuterne come se fosse andato in onda appena la sera precedente.

Tra chi è d'accordo con le scelte narrative compiute dagli sceneggiatori, e chi invece crea petizioni online per cambiare le sorti di Westeros, c'è anche chi tenta di giustificare, o quantomeno spiegarsi, il processo mentale dietro le decisioni di alcuni personaggi.

Nel commento audio dell'edizione Blu-ray dell'ottava stagione di Game of Thrones, Kit Harington, interprete di Jon Snow nella popolare serie HBO, cerca di far luce sulle motivazioni che hanno spinto Jon a trafiggere "la sua regina", Daenerys: "Lui non sa che la tradirà fino a quando non lo farà. Nella sua testa, ci sono diverse ragioni: Dany non tiene conto delle decisioni di nessuno, e ciò vuol dire che Dany ucciderà le mie sorelle, quindi diventa una questione di Famiglia vs. Daenerys".



E voi, cosa ne pensate? Trovate comprensibile il ragionamento di Jon? Fateci sapere nei commenti. Qui potete trovare la nostra recensione dell'episodio finale di Game of Thrones.