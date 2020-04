Game of Thrones: le migliori scene di Tyrion Lannister secondo i fan

In particolare, come potete leggere nei tweet presenti in calce alla notizia, in molti affermano come la storia del personaggio sia calata notevolmente di qualità dopo la conclusione della quarta stagione, mentre altri citano le numerose risposte date da Tyrion alle accuse fatte nei suoi confronti da parte della sorella, personaggio interpretato da Lena Headey .

I miss seasons 1-4 Tyrion. He had some of the most iconic scenes and perfect dialogue. Idk who the imposter with the beard is. pic.twitter.com/e85Ypp1M0g — Art of Ice and Fire (@ArtofASOIAF) April 13, 2020

"A day would come when you think you are safe and happy, and then your joy would turn to ashes in your mouth. And then you'd know the debt has been paid." - Tyrion Lannister. — air🌻 (@AirCoker) April 12, 2020