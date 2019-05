Game of Thrones: le migliori teorie immaginate dai fan

Game of Thrones si è concluso dopo ben otto stagioni. Il finale, però, ha diviso in due i fan, e non tutti hanno apprezzato l'epilogo mostrato dagli showrunner Benioff e Weiss.

Nonostante il record di ascolti di Game of Thrones, le linee guida scelte dai due autori per mettere la parola fine a una delle serie più seguite di sempre, non sembra aver trovato un riscontro unanime. Non tutti hanno apprezzato il destino riservato ai personaggi principali, come dimostra il basso punteggio del finale di Game of Thrones ottenuto su Rotten Tomatoes, e i due showrunner sono finiti sotto l'occhio del ciclone.

Per tutti quelli che invece avrebbero desiderato un finale diverso, ecco le migliori teorie ideate dai fan sul web:

- Bran Re della Notte.

Una delle teorie più gettonate dai fan, che fino alla fine hanno sperato di vedere il giovane membro di Casa Stark rivelarsi come l'ancestrale nemico. Tutto nasce dal momento in cui Bran si è rivolto all'Hodor del passato. Da qui nasce la speculazione che Bran abbia cercato di tornare indietro al tempo della creazione del Re della Notte per sconfiggerlo anticipatamente ed evitare la futura guerra. Così facendo, però, come gli aveva sconsigliato di fare il Corvo con tre occhi, Bran sarebbe rimasto intrappolato nel corpo del nemico.

- Cersei uccisa da Tyrion o Jaimie.

Questa teoria si basa su una profezia presente nei libri di George R. R. Martin. Infatti essa fa riferimento a Cersei, e parla del presunto Valonqar che avrebbe presagito la morte della donna per mano del fratello minore. I fan si sono scatenati per cercare di capire se il ruolo di fratricida fosse da attribuire a Jamie o Tyrion, ma il finale della puntata The Bells ha infranto le aspettative dei sostenitori di questa teoria.

- Cersei uccisa da Arya mentre indossa la faccia di Jamie.

Ancora una volta la protagonista di questa teoria è Cersei. La regina Lannister si trova tra i primi posti nella famosa lista di Arya Stark delle persone che devono essere uccise. La teoria avrebbe visto prima di tutto Arya uccidere Jamie per vendicare Bran, dopodiché la ragazza avrebbe preso le sue fattezze per poter presentarsi indisturbata da Cersei e poterla così strangolare.

- L'arrivo di nuovi draghi per Daenerys.

Questa teoria è una delle più recenti ed è sorta dopo la visione della sigla dell'ultima stagione. Estrapolando un fotogramma, infatti, è possibile notare la presenza di altri draghi all'interno dello storico astrolabio. Dopo la dipartita di due draghi su tre, in molti speravano nell'arrivo di altre creature. Invece così non è stato.

- Daenerys aspetta un figlio da Jon.

L'ultima sequenza della settima stagione aveva visto Jon Snow e Daenrys Targaryen giacere insieme. In molti hanno dunque sperato in una gravidanza, nonostante la prima stagione della serie aveva fatto capire come Daenerys fosse ormai diventata sterile. A illudere i fan, probabilmente, sono stati i continui discorsi, durante la stagione, sulle problematiche della successione di Daenerys. I due, invece, hanno avuto un percorso narrativo differente.

- Il Re della Notte era un Targaryen.

Non solo Daenrys e Jon, ma anche il Re della Notte poteva essere un Targaryen, secondo i fan. Le motivazioni dietro questa teoria risiedono nel suo sigillo a spirale, molto simile alla forma dello stemma dei Targaryen, ma anche alla capacità del Re della Notte di saper cavalcare un drago. Infatti l'iconico nemico era riuscito a salire immediatamente sul dorso di Viserion dopo la sua morte.

- Bran diventa un drago.

Bran possiede qualità di metamorfo, ovvero riesce ad antrare nel corpo degli animali e controllarli. Durante la serie lo abbiamo visto compiere questo gesto molte volte, sopratutto quando volava via nel corpo dei corvi. Vista questa sua grande abilità, in molti hanno ipotizzato che avrebbe controllato anche Drogon, il drago di Daenrys, durante l'ultimo episodio. Così però non è stato, anche durante l'episodio Bran non chiude completamente le porte a un suo possibile rapporto con l'animale.

Cosa ne pensate di queste teorie ipotizzate dai fan? Potevano risultare migliori del finale che hanno invece scritto i due showrunner della serie?