Game of Thrones: Miguel Sapochnik voleva uccidere tutti nella battaglia di Winterfell

Miguel Sapochnik, che ha diretto la terza e la quinta puntata dell'ultima stagione di Game of Thrones, rivela che già durante l'epica battaglia di Winterfell avrebbe voluto uccidere tutti.

Durante la registrazione di una puntata del podcast IndieWire, il regista ha affermato che la sua intenzione era quella di far morire Jorah travolto da una carica di cavalli nei primi minuti, così che gli spettatori si mettessero l'anima in pace da subito e capissero che tutto sarebbe potuto succedere, nessuno poteva considerarsi salvo, ma poteva morire chiunque da un momento all'altro.

Questa scelta del regista non convinceva però David Benioff e Dan Weiss, per cui c'è stato un tira e molla, e alla fine la puntata (trovate la recensione de La lunga notte sul nostro sito) non è stata girata seguendo le idee del director.

Quest'ultimo ha comunque potuto dar sfogo al suo estro con la puntata Le campane (su Everyeye.it l'analisi dell'episodio 8x05 di Game of Thrones), in cui in effetti sono stati portati a termine i suoi piani originali.

A tal proposito Miguel Sapochnik ha detto di aver sempre rispettato le decisioni dei creatori della serie, perché in fin dei conti si trattava di un loro prodotto, lui era stato chiamato a partecipare e l'ha fatto con molto piacere, ma la scelta finale non era sua.