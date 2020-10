Game of Thrones, Millie Bobby Brown rivela: 'Feci un provino, ma fui scartata'

La vita di un attore è fatta prima di tutto di tanti, tanti rifiuti: l'ha imparato decisamente presto Millie Bobby Brown, che prima di trovare la strada del successo con Stranger Things si è vista chiudere un bel po' di porte in faccia, tra cui quella di Game of Thrones.

A rivelarlo è stata proprio la giovanissima attrice durante un'ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon: Brown non ha nascosto di essersi sentita parecchio scoraggiata da quella sequela di rifiuti e, in particolare, dal no ricevuto dalla produzione dello show HBO.

"Mi sentii davvero scoraggiata da tutti quei rifiuti, è una cosa che racconto a tutti. Questo mondo è pieno zeppo di rifiuti, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Prendi un sacco di no, un sacco di no... Prima di guadagnarti un sì. Facevo provini per le pubblicità, per qualunque cosa. Poi ne feci uno per Game of Thrones e fui rifiutata anche lì. In quel momento pensai: 'Oh, è davvero difficile', perché volevo davvero quel ruolo" ha raccontato l'attrice.

Vi sarebbe piaciuto vedere la star di Stranger Things in GoT? E in che ruolo? Fatecelo sapere nei commenti!