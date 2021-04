Game of Thrones e il mistero dei copioni scomparsi: la storia alle origini dello show

Per anni, Game of Thrones è stata una delle serie più popolari della televisione, avendo raggiunto record inimmaginabili prima dell'avvento dello show originale HBO. Al netto di un finale che ha creato molte polemiche, di sicuro la leggenda di quel prodotto che è stato GOT si è alimentata anche grazie a dei fantastici dietro le quinte inaspettati.

Abbiamo già visto insieme tutti gli attori che hanno interpretato Ned Stark in Game of Thrones, ma oggi vogliamo tornare alle origini del prodotto di David Benioff e Dan Weiss per raccontarvi la storia del pilot perduto di GOT… o meglio, uno dei tanti, che era andato perduto.

Una versione "intermedia"

La maggior parte dei fan de Il Trono di Spade sanno bene che il primo storico episodio della serie, dal titolo L'inverno sta arrivando, ha subito un processo di reshoot, in quanto il risultato non era piaciuto alla produzione. Per molto tempo, il pubblico si è chiesto quale fosse la differenza con la puntata poi andata in onda, e con il passare degli anni, sono trapelate immagini e addirittura il copione relativo all'episodio pilota mai trasmesso.

Tuttavia, a quanto pare esiste un altro copione, che apparterrebbe a una fase di produzione successiva a quello famoso pubblicato in rete, una via di mezzo tra quello diffuso su internet e quello poi utilizzato per l'effettiva messa in onda.

Tale script è stato rinvenuto da Billy Bradley dell'Huffington Post, che ha visitato la collezione dedicata a George R.R. Martin, nella biblioteca A&M’s Cushing Memorial in Texas. Tra le scene più incredibili, che sono poi state rimosse nella versione finale, si trova un momento molto importante nel quale Cersei (Lena Headey) brucia la piuma di Lyanna, che avrebbe cambiato di molto alcune parti successive della trama. Inoltre, il rapporto sessuale tra Daenerys (Emilia Clarke) e Khal Drogo, durante la loro prima notte di nozze era consenziente, mentre quello tra Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) e Cersei - che ha portato alla famosa scena con Bran - molto meno, che aveva quasi il sapore di uno stupro. Piccole, grandi differenze che avrebbero forse dato una visione diversa del mondo di GOT.

