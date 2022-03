Game of Thrones, la Montagna batte l'uomo più forte del mondo in un incontro di boxe

Nei mesi scorsi vi abbiamo mostrato l'incredibile cambiamento della Montagna di Game of Thrones e ora l'interprete di Ser Gregor Clegane è tornato a far parlare di se per la sua vittoria in un incontro di boxe ottenuta ai danni di quello che viene ritenuto l'uomo più forte del mondo.

Hafþór Björnsson è riuscito a battere Eddie "The Beast" Hall al Duty Free Tennis Stadium di Dubai in quello che da molti viene definito come il "match più pesante della storia". Questo incontro era inizialmente previsto per il 2021 ma, a causa di un infortunio riportato dall'avversario della star di Game of Thrones è stato rimandato a marzo 2022.

"Quando Eddie ha annunciato di essersi strappato il bicipite e abbiamo dovuto rimandare l'incontro al 2022, ovviamente, sono rimasto deluso", ha detto Björnsson quando il match è stato posticipato. "Mi sono allenato così duramente per questo incontro, ma non c'è niente che possiamo fare, è infortunato, quindi abbiamo dovuto andare avanti e riprogrammare questa attesissima sfida".

Ormai l'interprete di Ser Gregor Clegane sembra aver salutato definitivamente il mondo della recitazione per approdare a pieno titolo in quello dei pesi massimi. Nel 2020 Björnsson ha conquistato il record mondiale di sollevamento pesi, e in virtù dei suoi eccezionali allenamenti la Montagna sembra pronta a conquistare molti altri titoli nei prossimi anni.