Game of Thrones, la Montagna combatterà contro il pubblico in un nuovo folle reality!

L'attore islandese Hafþór Björnsson ha ottenuto grande notorietà non solo come l'uomo più forte del mondo ma soprattutto grazie alle sue numerose apparizioni in Game of Thrones, in cui ha interpretato Ser Gregor Clegane. Adesso un nuovo e particolare reality show lo attende.

Negli occhi e nella mente di tutti fan della serie è ancora vivido il ricordo del sanguinoso scontro tra la Montagna ed Oberyn Martell che ha visto quest'ultimo morire incredibilmente col cranio fracassato. La potenza del gigante islandese non è mai stata messa in discussione, ed ora potrà farne sfoggio in un programma tutto suo.

In un'intervista con Entertainment Weekly, Björnsson ha parlato proprio del suo prossimo reality show, Beat the Mountain, in cui i concorrenti saranno invitati a provare a battere l'attore in diverse sfide fisiche. L'attore non ha potuto rivelare dettagli specifici, ma ha rassicurato il pubblico: "Ve lo garantisco, tutti lo adoreranno".

Alla domanda su quali sfide fisiche andranno in contro i concorrenti, Björnsson ha risposto: "Come molti sanno, mi sto preparando per la partita di boxe più pesante della storia", spiegando che ciò richiederà allenamento cardio, agilità e forza esplosiva. Ha continuato, "Quando sarò in perfetta forma, penso che sarà più o meno impossibile per le persone sconfiggere la Montagna".

Björnsson è entrato a far parte di Game of Thrones nella sua quarta stagione, in sostituzione dell'attore Ian Whyte. Ha continuato ad apparire come Clegane fino all'ultima stagione della serie HBO. Dalla fine del Trono di Spade, l'attore ha continuato a concentrarsi sull'atletica leggera. Nel maggio 2019, ha battuto il record mondiale di deadlift sollevando 1.104 pounds, battendo i 1.102 pounds dell'ex detentore del record Eddie Hall. Proprio Hall e Björnsson cercheranno di battersi l'un l'altro nella prossima e attesissima partita di boxe.

Sicuramente Björnsson non apparirà nello spin-off House of the Dragon incentrato sulla famiglia dei Targaryen. Proprio di recente la Madre dei Draghi si è espressa in favore del movimento per le persone di colore, il Black Lives Matter. Emilia Clarke ha infatti chiesto a gran voce giustizia per George Floyd.

In attesa di vedere il nuovo show della Montagna, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.