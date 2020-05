Game of Thrones, la Montagna conquista il record mondiale di sollevamento pesi

Hafthor Bjornsson, che i fan di Game of Thrones conoscono nella parte di Ser Gregor Clegane, anche noto come la Montagna, ha stabilito un nuovo record mondiale per quanto riguarda lo stacco da terra. Lo strongman è riuscito a sollevare 501 kg, documentando il tutto in diretta, come potete vedere in calce all'articolo.

Il record precedente in questa specialità apparteneva a Eddie Hall, il quale sollevò 500kg nel 2016, diventando la prima persona a infrangere quella soglia. Ora, però, è stato superato dal trentunenne gigante islandese, che ricordiamo essere alto 2,05 m e pesare 205 kg.

The Mountain non è nuovo a questo tipo di competizioni: nel 2018 si è aggiudicato il titolo di World's Strongest Man, la competizione che dal 1977 si tiene annualmente in Florida e dove in ogni partecipazione fatta fino a ora non è mai andato al di sotto del terzo posto, inclusa l'edizione del 2019.



Bjornsson ha commentato l'impresa su Instagram: "Non ho parole. Che giorno magnifico, uno che ricorderò per il resto della mia vita. Avevo detto che ci sarei riuscito e, una volta che focalizzo la mia mente su qualcosa, sono come un cane con l'osso. Voglio fare un grande ringraziamento alla mia famiglia, agli amici, agli allenatori, agli sponsor e agli hater, a tutti coloro che hanno reso possibile questo sollevamento".



Mentre ci congratuliamo con Hafthor Bjornsson per il risultato raggiunto, vi segnaliamo il nostro articolo sulle differenze tra Game of Thrones e i libri di George R. R. Martin.