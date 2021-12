Game of Thrones, la Montagna ferisce un combattente in un'amichevole di MMA

Uno spiacevole incidente ha coinvolto Hafþór Björnsson, interprete di Gregor "La Montagna" Clegane in Game of Thrones, che in un recente incontro di MMA in amichevole ha ferito il suo sfidante Gunnar Nelson. L'uomo ha continuato a combattere, mettendo ulteriormente a rischio le sue condizioni.

Di recente eravamo tornati a parlare della famosa serie tratta dai romanzi di Geroge R.R. Martin, cercando di ricapitolare tutte le previsioni dei fan avveratesi in Game of Thrones. Non una retrospettiva fine a sé stessa, ma un modo per tirare le fila – anche del deludente finale – in vista dell’uscita del sequel. A questo proposito, ecco le ultime novità su House of the Dragon: cast, trame e soprattutto data d’uscita. Oggi torniamo a parlarne, invece, per uno spiacevole incidente che ha coinvolto, come detto, l’attore Hafþór Björnsson.

Durante un’amichevole di MMA, dopo aver colpito Björnsson con un armbar nel Round 1, lo sfidante Gunnar Nelson ha provato a ripetere la mossa, solo per vedersi cadere addosso il molto più pesante Björnsson, per ben due volte. Il combattente ha dichiarato di aver udito uno schiocco nelle costole, ma ha voluto comunque continuare l’incontro, senza dire nulla. Non è chiara la prognosi, ma non dev’essere così drammatica visto che Nelson ha potuto rilasciare una dichiarazione a MMA Hour.

Ha infatti raccontato: “Qualcosa in me era tipo: 'Non ho intenzione di dire nulla ora'. Stavo solo pensando: 'Devo aspettare che mostri il suo collo, e possiamo farla finita. Perché è troppo tardi per fermarmi ora e dire che mi sono fatto male’. È difficile smettere quando ci sei dentro. Non che stessimo impazzendo, non è stata neanche colpa sua o altro. È semplicemente successo. Ha solo 160 chili di peso. Stava solo cercando di fare del suo meglio".

Björnsson, che è una vera e propria Montagna anche al di fuori di Westeros, è noto per la sua illustre carriera nel mondo dello sport e nelle categorie più variegate. La sua lista di successi include la vittoria dell'Arnold Strongman Classic, dell'Europe's Strongest Man e persino della competizione World's Strongest Man. Nel maggio 2020, ha anche stabilito un nuovo record mondiale staccando 501 chilogrammi al sollevamento pesi da terra. Il suo primo incontro si è svolto invece nel gennaio 2021, quando ha gareggiato contro Steven Ward da 217 libbre. A quel tempo pesava 344 libbre ed è stato dichiarato "il primo combattente Titan Weight nella storia". Cosa ne pensate? Sapevate dei suoi successi nello sport? Ditecelo nei commenti!