Game of Thrones, la Montagna perde peso per un match di boxe: guardate il nuovo fisico!

Hathor Bjornsson, noto in tutto il mondo come La Montagna, il personaggio che ha interpretato nell'acclamata serie tv di HBO Game of Thrones, ha dovuto perdere parecchio peso per poter partecipare ad un incontro di boxe ufficiale.

La star affronterà Devon Lariat a Dubai nelle prossime ore, ma per l'atleta 32enne la fatica è stata doppia, dato che l'atleta islandese ha dovuto necessariamente perdere oltre 100 libbre per potersi iscrivere al match. Nella foto pubblicata sul suo account ufficiale del social network Instagram, e che come al solito potete trovare in calce all'articolo, i risultati mostrano che l'uomo più forte del mondo ha lavorato duramente sul suo fisico.

La Montagna è stato piuttosto impegnato dalla conclusione di Game of Thrones: negli anni trascorsi dal finale della serie fantasy campione d'ascolti, infatti, Bjornsson ha battuto il record mondiale per il sollevamento pesi, che festeggiò sempre su Instagram commentando: "Che giornata fantastica, una che ricorderò per il resto della mia vita. Ho detto che avrei partecipato per ottenere questo risultato e una volta che mi concentro su qualcosa sono un cane con un osso. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici, i miei allenatori, i fan di tutto il mondo, gli sponsor e anche i miei hater, tutti avete contribuito in qualche modo che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato."

Per altri approfondimenti leggete le ultime dichiarazioni di Kat Harington sul ruolo di supereroe rifiutato durante Game of Thrones: l'attore di Jon Snow esordirà nel Marvel Cinematic Universe a novembre con il nuovo film Eterni.