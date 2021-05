Game of Thrones, la Montagna ha perso oltre 50 kg: ecco il suo nuovo look

Nelle menti dei fan di Game of Thrones è ancora vivo lo scontro tra la Montagna e Oberyn Martell, il cranio di quest'ultimo fracassato dall'incredibile forza del gigante islandese. A quanto pare però, proprio Hafþór Júlíus Björnsson ha deciso di stravolgere totalmente il suo aspetto fisico perdendo all'incirca 50 kg.

"Da 205 kg a 155 kg. Scorrete per vedere la differenza" ha scritto l'interprete della Montagna sui social pubblicando due foto, quella del prima e dopo il dimagrimento. Un cambiamento incredibile di cui naturalmente l'attore islandese ha voluto condividere ogni dettaglio. "Ho girato un giorno intero della mia vita sul mio canale YouTube. Cliccate per vederlo e scoprire la mia nuova dieta quotidiana" si legge poi sul suo post.

La star di di Game of Thrones che ha conquistato il record mondiale di sollevamento pesi, ha voluto condividere con i suoi follower tutti i segreti di questo drastico cambiamento: "Sono estremamente soddisfatto della mia forma in questo momento" dice nel suo video Youtube. Come proprio Hafþór Júlíus Björnsson ha avuto più volte modo di raccontare alle riviste di fitness e sport, la sua dieta comprende una ricchissima colazione con tre uova e 200 grammi di pollo, a cui si aggiunte poi un frullato fatto con 150 grammi di yogurt, 100 grammi di bacche e 40 grammi di avena. L'allenamento comprende poi vari circuiti, boxe e bilanciere con pesi. Segue poi una estenuante sessione di cardio suddivisa in cinque round fino all'ora di pranzo, dove si concede 220 grammi di filetto di manzo, 180 grammi di riso bianco con 100 grammi di verdure.

Insomma, una dieta veramente molto proteica per quello che è stato nominato per vari anni di fila l'uomo più forte di Islanda. Magari questo stravolgente cambiamento dipende dai suoi prossimi impegni lavorativi. Lo scopriremo sicuramente presto.