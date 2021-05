Game of Thrones: la morte di QUEL personaggio poteva essere assai peggiore

Nel corso degli anni Game of Thrones ci ha abituato a morti estremamente violente. Personaggi principali o anche secondari, non sono stai di certo risparmiati dalla penna di George RR Martin ma a quanto pare, qualcuno è stato graziato, ricevendo di fatto, una fine meno brutale di quella che era stata preventivata.

Un esempio in tal senso è rappresentato da Septa Unella, la cui dipartita nei piani originali degli showrunner, sarebbe dovuta essere di gran lunga più violenta di quanto noi abbiamo avuto modo di vedere. A rivelarlo è stato proprio la sua interprete Hannah Waddingham, che in una lunga intervista a Collider ha ammesso quanto il suo destino sarebbe dovuto essere assai più cruento.

Ricorderete sicuramente che seguito alla distruzione del Grande Tempio di Baelor dove hanno trovato la morte i Tyrell e l'Alto Passero, Cersei tortura Unella, vendicandosi di tutte le angherie subite e lasciandola poi alle "attenzioni" di Ser Gregor Clegane. Il vero destino di Septa Unella è rimasto sconosciuto, anche se è giusto presumere che abbia incontrato una morte miserabile, lenta e insopportabilmente dolorosa nelle celle della Fortezza Rossa.

Come ha rivelato la Waddingham, Unella sarebbe dovuta essere violentata brutalmente dalla Montagna, ma viste tutte le varie polemiche nate dalla violenze subite da Sansa, gli sceneggiatori hanno deciso di modificare la scena pochissimo tempo prima di girarla: "Doveva essere violentata dalla Montagna, e penso che avessero ricevuto così tante lamentele sullo stupro di Sansa che hanno scelto di cambiare le cose. Ho ricevuto la nuova sceneggiatura mentre ero in volo per Belfast. Leggevo che avrei dovuto indossare la parte superiore di una muta. Non capivo. E ho pensato che mi avessero mandato i pezzi sbagliati del copione. Ne ero abbastanza sicura, quando sono arrivata lì, mi hanno messo questa muta e mi hanno spiegato del waterboarding".

Voi avreste voluto vedere di più sulla morte di Septa Unella? Diteci la vostra nei comemnti.