Game of Thrones, tutte le morti avvenute nell'episodio 8x05

Game of Thrones 8x05 è andato in onda in nottata, su SKy Atlantic e in contemporanea con la trasmissione negli USA. La penultima puntata dello show ha mietuto vittime importanti. Ricapitoliamole insieme. Inutile dirlo, però... ALLERTA SPOILER!

Sono tante (e dolorose) le dipartite a cui abbiamo assistito nello sconvolgente episodio 8x05 di Game of Thrones. Una puntata vittima della follia di Daenerys Targaryen, che ha deciso di radere ugualmente al suolo Approdo del Re nonostante le forze dei Lannister si fossero arrese all'armata della madre dei draghi.

La prima, shockante morte dell'episodio è stata quella di Varys. Daenerys ha percepito il tradimento che il Signore dei Sussurri ordiva alle proprie spalle e ha quindi orchestrato la sua esecuzione. Subito dopo essersi congedato da Tyrion con un commovente addio, lord Varys è stato inghiottito dalle fiamme di Drogon.

Era un personaggio certamente minore, ma anche Harry Strickland ci ha rimesso le penne quasi subito. Il leader della Compagnia Dorata è stato sopraffatto dalla smania di distruzione di Drogon, che ha distrutto le mura di Approdo del Re e ha sterminato l'intero esercito mercenario. Strickland è poi morto per mano di Verme Grigio e degli Immacolati, che hanno invaso la città insieme alle forze del Nord e ai dothraki sopravvissuti alla battaglia di Grande Inverno.

Poi è toccato finanche ad Euron Greyjoy. Dopo essere sopravvissuto alle fiamme del drago, l'amante di Cersei riemerge dall'acqua e decide di affrontare Jaime, che si stava precipitando dalla regina. Il duello tra i due è furioso, e lo Sterminatore di Re viene accoltellato mortalmente più volte, ma infine Jaime esce vittorioso, trafiggendo Euron con la sua spada.

Finalmente abbiamo avuto il tanto atteso CleganeBowl. Prima che il Mastino si scagliasse contro l'odiato fratello, altra morte è stata quella di maestro Qyburn, strangolato e malmenato dalla Montagna stessa per aver provato a fermare uno scontro ormai inevitabile, quello tra i fratelli Clegane.

Il CleganeBowl è stato violentissimo e cruento e, alla fine, ha visto morire entrambi i fratelli. Capendo che la Montagna è diventato qualcosa al pari di un non-morto, Sandor capisce che l'unico modo per abbatterlo è sacrificarsi. Carica contro l'energumeno, gettandosi insieme al fratello in quelle stesse fiamme che, da bambini, gli provocò il suo più grande trauma.

Game of Thrones 8x05 termina col botto, perché le ultime due grandi morti sono dei gemelli Lannister: un moribondo Jaime raggiunge Cersei nella Fortezza Rossa e i due provano a scappare da King's Landing passando per i sotterranei. Purtroppo ogni uscita è ormai sbarrata dalle macerie e, in una sequenza dalla forte carica drammatica, ai due fratelli amanti non resta che lasciare questo mondo così come sono venuti alla luce: insieme, sepolti dal crollo della Fortezza caduta sotto il fuoco di Drogon.

Qual è stata la morte che avete trovato più sconvolgente di tutte?