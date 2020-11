Game of Thrones: tutte le morti della serie, in ordine cronologico

Game of Thrones, serie nata dalla mente geniale dello scrittore George R. R. Martin, ha emozionato milioni di spettatori per le sue otto stagioni. Tra le caratteristiche principali vi erano le morti di numerosi personaggi, vediamole insieme in ordine cronologico.

Avete mai provato ad immaginare a quanto ammontano le perdite umane e non solo nelle otto stagioni di Game of Thrones? Si ipotizza che le vittime possano essere intorno alle 150.996 tra personaggi principali, comparse e pure animali. Cerchiamo di ripercorrere cronologicamente tutte le morti principali, anche perché sono quelle rimaste più impresse nella mente degli appassionati.

Partiamo dalla prima stagione che vede un numero di morti tra i più alti dell'intera serie, per iniziare subito con il botto:

Bill, ranger dei Guardiani della Notte

ranger dei Guardiani della Notte Jon Arryn, primo cavaliere del re Roberth Baratheon

primo cavaliere del re Roberth Baratheon Lady, meta lupa di Sansa

meta lupa di Sansa Jory Cassel, Capitano delle Guardie della Casa Stark

Capitano delle Guardie della Casa Stark Viserys Targaryen, fratello di Daenerys

fratello di Daenerys Robert Baratheon, re dei Sette Regni

re dei Sette Regni Syrio Forel , maestro di spada di Arya Stark

, maestro di spada di Arya Stark Ned Stark , Lord di Grande Inverno, Primo Cavaliere di re Robert Baratheon

, Lord di Grande Inverno, Primo Cavaliere di re Robert Baratheon Khal Drogo , comandante Dothraki e marito di Daenerys

, comandante Dothraki e marito di Daenerys Mirri Maz Durr, Sacerdotessa del tempio del Grande Pastore di Lhazar, resa schiava da Khal Drogo

Nella seconda stagione il numero di morti sono calati, ma restano ugualmente numerosi e molto tristi:

Rakharo , guardia del corpo Dothraki di Daenerys

, guardia del corpo Dothraki di Daenerys Yoren , reclutatore per i Guardiani della Notte

, reclutatore per i Guardiani della Notte Renly Baratheon , Lord di Capo Tempesta e fratello di Robert e Stannis Baratheon

, Lord di Capo Tempesta e fratello di Robert e Stannis Baratheon Rodrik Cassel , Maestro d’Arme di Grande Inverno

, Maestro d’Arme di Grande Inverno Irri , ancella dothraki di Daenerys

, ancella dothraki di Daenerys Maestro Luwin , maestro di Grande Inverno

, maestro di Grande Inverno Qhorin il Monco , ranger dei Guardiani della Notte

, ranger dei Guardiani della Notte Pyat Pree, stregone della città di Qarth, membro dei Tredici

stregone della città di Qarth, membro dei Tredici Doreah , ancella di Daenerys

, ancella di Daenerys Xaro Xhoan Daxos, principe mercante di Qarth e membro dei Tredici

Nella terza stagione i morti sono i seguenti:

Jeor Mormont , Lord Comandante dei Guardiani della Notte, padre di Ser Jorah

, Lord Comandante dei Guardiani della Notte, padre di Ser Jorah Craster , che vive oltre la Barriera con le sue mogli-figlie

, che vive oltre la Barriera con le sue mogli-figlie Kraznys , mercante di schiavi di Astapor, che vende a Daenerys l’esercito degli Immacolati

, mercante di schiavi di Astapor, che vende a Daenerys l’esercito degli Immacolati Beric Dondarrion , Lord della Folgore e capo della Fratellanza senza Vessilli

, Lord della Folgore e capo della Fratellanza senza Vessilli Ros , prostituta nel bordello di Baelish e spia di Varys

, prostituta nel bordello di Baelish e spia di Varys Talisa Stark , regina del Nord, moglie di Robb Stark

, regina del Nord, moglie di Robb Stark Robb Stark , re del Nord

, re del Nord Vento Grigio , metalupo di Robb

, metalupo di Robb Catelyn Stark

Nella quarta stagione abbiamo assistito a qualche morte anche auspicabile, ovvero:

Polliver , soldato dei Lannister

, soldato dei Lannister Tansy, serva della casa Bolton

serva della casa Bolton Jeoffrey Baratheon , re dei Sette Regni

, re dei Sette Regni Karl Tanner , membro dei Guardiani della Notte, capo dell’ammutinamento alla fortezza di Craster

, membro dei Guardiani della Notte, capo dell’ammutinamento alla fortezza di Craster Locke , soldato dei Bolton che si infiltra nei Guardiani della Notte per catturare Brandon e Rickon Stark

, soldato dei Bolton che si infiltra nei Guardiani della Notte per catturare Brandon e Rickon Stark Rast , Guardiano della Notte, tra quelli che si ammutina alla fortezza di Craster

, Guardiano della Notte, tra quelli che si ammutina alla fortezza di Craster Lysa Arryn

Oberyn Martell , principe di Dorne

, principe di Dorne Montagna (Ser Gregor Clegane)

Grenn , Pyp e numerosi altri rangesr dei Guardiani della Notte

, e numerosi altri rangesr dei Guardiani della Notte Mag il Possente , gigante del Popolo Libero

, gigante del Popolo Libero Styr, leader dei Thenn

leader dei Thenn Ygritte , guerriera del Popolo Libero, amante di Jon Snow

, guerriera del Popolo Libero, amante di Jon Snow Jojen Reed, fratello di Meera Reed, compagno di viaggio di Bran Stark al di là della Barriera

fratello di Meera Reed, compagno di viaggio di Bran Stark al di là della Barriera Shae , ex prostituta

, ex prostituta Tywin Lannister, capo della Casa Lannister, padre di Cersei, Jamie e Tyrion

Nella quinta stagione possiamo osservare anche delle morti celebri:

Mance Rayder , capo dell’esercito del Popolo Libero

, capo dell’esercito del Popolo Libero Janos Slynt, ex Comandante della Guardia Cittadina di Approdo del Re, esiliato a Castello Nero da Tyrion Lannister

ex Comandante della Guardia Cittadina di Approdo del Re, esiliato a Castello Nero da Tyrion Lannister Ser Barristan , ex membro della Guardia Reale, consigliere di Daenerys

, ex membro della Guardia Reale, consigliere di Daenerys Maestro Aemon , maestro di Castello Nero e figlio dell’ex re dei Sette Regni Maekar I Targaryen

, maestro di Castello Nero e figlio dell’ex re dei Sette Regni Maekar I Targaryen Shireen Baratheon , figlia di Stannis Baratheon

, figlia di Stannis Baratheon Hizdahr zo Loraq , nobile di Meereen

, nobile di Meereen Selyse Baratheon , moglie di Stannis

, moglie di Stannis Lord di Roccia del Drago , pretendente al trono dei Sette Regni

, pretendente al trono dei Sette Regni Myranda , serva dei Bolton e amante di Ramsay Bolton

, serva dei Bolton e amante di Ramsay Bolton Meryn Trant , membro della Guardia Reale

, membro della Guardia Reale Myrcella Baratheon , figlia di Cersei e Jamie Lannister

, figlia di Cersei e Jamie Lannister Jon Snow, Lord Comandante dei Guardiani della Notte

La stagione 6 ha visto le seguenti morti:

Areo Hotah , capitano della Guardia dei Martell

, capitano della Guardia dei Martell Dorah Martell , sovrano di Dorne

, sovrano di Dorne Trystane Martell , principe di Dorne, fidanzato di Myrcella Lannister

, principe di Dorne, fidanzato di Myrcella Lannister Roose Bolton

Walda Bolton , moglie di Roose Bolton, morta insieme al figlio appena nato

, moglie di Roose Bolton, morta insieme al figlio appena nato Balon Greyjoy , capo della Casa Greyjoy, re delle Isole di Ferro

, capo della Casa Greyjoy, re delle Isole di Ferro Alliser Thorne , autoproclamato Lord Comandante dei Guardiani della Notte

, autoproclamato Lord Comandante dei Guardiani della Notte Olly , membro dei Guardiani della Notte

, membro dei Guardiani della Notte Osha , ragazza del Popolo Libero

, ragazza del Popolo Libero Khal Moro , khal dei Dothraki

, khal dei Dothraki Corvo dai Tre Occhi , veggente

, veggente Foglia , Figlia della Foresta

, Figlia della Foresta Hodor , stalliere degli Stark e aiutante di Bran

, stalliere degli Stark e aiutante di Bran Estate , metalupo di Bran, muore per salvarlo

, metalupo di Bran, muore per salvarlo Fratello Ray , guida spirituale della comunità in cui vive il Mastino

, guida spirituale della comunità in cui vive il Mastino L’orfana , seguace del Dio dai Mille Volti

, seguace del Dio dai Mille Volti Brynden Tully detto Pesce Nero , membro della casa Tully e zio di Edmure Tully e Catelyn Stark

, membro della casa Tully e zio di Edmure Tully e Catelyn Stark Rickon Stark , figlio di Ned e Catelyn Stark

, figlio di Ned e Catelyn Stark Cagnaccio , metalupo di Rikkon

, metalupo di Rikkon Wun Wun , gigante

, gigante Ramsay Bolton , Lord della casa Bolton

, Lord della casa Bolton Pycelle , Gran Maestro di Approdo del Re

, Gran Maestro di Approdo del Re Lancel Lannister , figlio di Kevan Lannister, cugino di Cersei e Jaime Lannister

, figlio di Kevan Lannister, cugino di Cersei e Jaime Lannister Mace Tyrell , Lord di Alto Giardino

, Lord di Alto Giardino Margaery Tyrel l, figlia di Mace Tyrell, moglie di Jeoffrey Baratheon e poi di Tommen Baratheon

l, figlia di Mace Tyrell, moglie di Jeoffrey Baratheon e poi di Tommen Baratheon Loras Tyrell , il Cavaliere dei Fiori, fratello di Margaery Tyrell

, il Cavaliere dei Fiori, fratello di Margaery Tyrell Kevan Lannister , fratello minore di Tywin Lannister

, fratello minore di Tywin Lannister Alto Passero , capo spirituale del culto dei Sette Dei ad Approdo del Re

, capo spirituale del culto dei Sette Dei ad Approdo del Re Tommen Baratheon , re dei Sette Regni di Westeros

, re dei Sette Regni di Westeros Walder Rivers e Lothar Frey , figli di Walder Frey

, figli di Walder Frey Walder Frey, capo della casa Frey

La stagione 7 ha visto le morti più particolari:

La casata Frey

Le serpi delle Sabbie

Lady Olenna Tyrell

Ditocorto

Viserion

Infine ecco i morti della stagione 8:

Il re della notte

Beric

Jorah Mormont

Melisandre

Missandei

Varys, l’eunuco

Il Maestro Qyburn

Euron Greyjoy

Jaimie e Cersei Lannister

Il Mastino e La Montagna

Daenerys Targaryen

Vi lasciamo alle incongruenze più strane dell'ottava stagione di Game of Thrones.