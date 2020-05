Game of Thrones: morto BJ Hogg, interpretò Addam Marbrand nella serie HBO

Nella giornata di oggi è stato annunciata la morte di BJ Hogg, attore dalla lunga carriera che ha partecipato alla prima stagione di Game of Thrones, famosa serie TV prodotta da HBO e ispirata ai libri di George R.R. Martin.

A darne la notizia è Geoff Stanton, l'agente dell'attore, che ha condiviso questo messaggio: "Non ci sono parole per esprimere il dolore per questa notizia, era una persona fantastica, una personalità carismatica e un ottimo attore. La sua famiglia sarà sconvolta e sono vicino a loro. È stata una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto, è una grande perdita per tutti". Tra i suoi ruoli più importanti troviamo quello di Ser Addam Marbrand, erede di Lord Damon di Casa Marbrand, apparso nel corso della prima stagione dello show di HBO. Oltre alle puntate di Game of Thrones è possibile trovarlo anche in "The Fall" e nel programma in onda da più di venti anni in Irlanda del Nord intitolato "Give My Head Peace".

Dopo la conclusione di Game of Thrones, i fan della serie hanno sempre dichiarato la loro vicinanza ai vari attori apparsi nelle stagioni, siamo sicuri che nei prossimi giorni saranno presenti numerosi omaggi dedicati a BJ Hogg.