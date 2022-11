Game of Thrones, è morto Wilko Johnson: era sir Ilyn Payne nello show HBO

È di poche ore fa la notizia della morte di Wilko Johnson: nome noto soprattutto in ambito musicale per la sua militanza nei Dr. Feelgood come chitarrista, negli ultimi anni aveva goduto di una rinnovata popolarità principalmente in ambito televisivo grazie all'interpretazione di sir Ilyn Payne in Game of Thrones.

Nato il 12 luglio del 1947, Wilko Johnson ha convissuto per anni con la diagnosi di un cancro al pancreas rimosso nel 2014 in seguito a una lunga operazione: un anno, quello che portò alla rimozione del tumore, che Johnson raccontò nel documentario The Ecstasy of Wilko Johnson.

Il comunicato che ha annunciato ai fan la morte dell'ex-membro dei Dr. Feelgood non specifica, comunque, quanto la malattia abbia avuto a che fare con il suo decesso: "Questo è l'annuncio che non avremmo mai voluto darvi, e lo facciamo con il cuore pesante: Wilko Johnson è morto. È successo a casa sua lunedì 21 novembre. Vi chiediamo di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento davvero triste" si legge sull'account Twitter ufficiale di Johnson.

Un annuncio che coglie di sorpresa milioni di fan di Game of Thrones, ma anche i tanti che avevano seguito la carriera da musicista di Johnson prima e dopo il 1977, anno dell'abbandono ai Dr. Feelgood. Tra la musica e lo sguardo glaciale del boia di Approdo del Re, comunque, Wilko Johnson ci lascia sicuramente più di un buon motivo per non dimenticarlo.