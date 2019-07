Game of Thrones: Naomi Watts è 'super entusiasta' del prequel

HBO ha da poco concluse le riprese del pilot della serie prequel di Game of Thrones conosciuta con Bloodmoon o The Long Night, e nel frattempo la protagonista Naomi Watts ha confermato la sua fiducia nei confronti dello spin-off.

Intervistata da Variety in occasione della premiere di Luce, thriller psicologico che la vedrà al fianco di Octavia Spencer, l'attrice ha rivelato di essere "super entusiasta" del progetto.

"E' un gruppo di persone fantastiche. E hanno fatto davvero un grande lavoro" ha aggiunto la Watts riguardo all'essere entrata a far parte del mondo di Game of Thrones. "E' stata una delle cose più fenomenali mai successe in TV... Sono veramente entusiasta, questo è tutto quello che posso dire."

La sinossi ufficiale rivelata di recente ha confermato che il prequel partirà con la fine della Grande Età degli Eroi ed esplorerà l'inizio di una misteriosa era oscura, tra i terribili segreti di Westeros, l'origine degli Estranei, i misteri dell'Oriente e le prime storie leggendarie sugli Stark. A proposito della casata di Grande Inverno, uno foto emersa dal set potrebbe aver mostrato il celebre stendardo con il metalupo.

Insieme a Naomi Watts troveremo nel cast anche Miranda Richardson, Josh Whitehouse e Naomi Ackie; la regia dell'episodio pilota è stata affidata a S.J. Clarkson, mentre la sceneggiatura basata su una storia di George R.R. Martin è stata scritta da Jane Goldman.