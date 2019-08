Game of Thrones: Natalia Tena ammette di aver odiato la stagione finale

L'ultima stagione di Game of Thrones si è rivelata incredibilmente capace di dividere i milioni di fan in tutto il mondo. In particolare gli ultimi tre episodi hanno suscitato diverse critiche da parte degli appassionati. Persino una petizione che chiedeva alla HBO di girare nuovamente l'ottava stagione, è stata fatta circolare nei mesi scorsi.

E più di 1,7 milioni di fan l'hanno firmata. Per quanto riguarda le star dello show, la maggior parte di loro ha approvato le modalità con le quali è stato scelto di concludere la serie - tra cui Nikolaj Coster-Waldau e Nathalie Emmanuel.

Ma un'attrice del cast ha ammesso di essere rimasta delusa dal modo in cui lo show è finito; si tratta di Natalia Tena, interprete di Osha.

Tena ha partecipato all'ultimo episodio del podcast di Yahoo, White Wine Question Time, insieme a Faye Marsay, interprete dell'Orfana nella serie.



Nel corso del podcast, Natalia Tena ha ammesso di essersi goduta l'ultima soltanto fino alla Battaglia di Grande Inverno, quando Arya Stark uccide il Re della Notte.

Tuttavia ha confessato di non essersi appassionata ai tre episodi successivi, affermando gli erano sembrati scritti da altre persone.

"Mi è piaciuto fino a quando lei lo trafigge al cuore" ha spiegato Tena "Mi è piaciuto fino ad allora. Ma dopo è come se non capissi. Il livello della scrittura verso la fine, le trame e tutto ciò che accade e il modo in cui l'hanno eseguito rispetto alle altre stagioni sembra davvero che sia stato scritto da altre persone. Stavo bevendo qualche bicchiere di vino quando l'ho guardato. L'avevo guardato, tutto sommato, ma il mio ragazzo ha dovuto cambiare canale perché insistevo con lui da tempo su quanto non mi fosse piaciuto. Non capisco perché abbiano fatto quelle scelte".

Nel frattempo la sceneggiatura dell'episodio finale è disponibile online mentre la stessa Nathalie Emmanuel ha detto la sua opinione sul finale dello show.