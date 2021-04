Game of Thrones, Natalie Dormer è diventata mamma: 'La mia prospettiva di vita è cambiata'

Tanti auguri a Natalie Dormer! La star di Game of Thrones ha annunciato di essere diventata mamma già da tre mesi nel corso di una recente ospitata al podcast That's After Life, rivelando di aver scelto di avere un figlio durante la pandemia.

"È la cosa perfetta da fare durante una pandemia: rimanere incinta, avere un bambino. È un po' un cliché, ma probabilmente tra 30 anni sarà seduta in un bar e dirà: 'Sì, sono nata durante il Covid'" ha dichiarato l'attrice. "Penso che stiano nascendo un sacco di bambini in questo periodo, perché cos'altro possono fare le persone?"

Apparsa di recente nella serie Penny Dreadful: City of Angels, la Dormer ha raccontato com'è cambiata la sua vita nell'ultimo periodo: "Ha solo tre mesi ed è una gioia assoluta. Non mi lamenterò mai più delle ore di riprese perché la privazione del sonno è qualcos'altro. Tutti dicono che la tua intera prospettiva sulla vita e tutti i tuoi valori cambiano quando hai un bambino, e solitamente tu alzi gli occhi al cielo e annuisci. Poi però ne hai uno e pensi 'Oh Wow!'"

Per quanto riguarda il suo ritorno alla recitazione, l'attrice ha aggiunto: "Credo che lo troverò molto difficile. Non vorrei rovinare l'esperienza dell'infanzia. Le persone del settore in cui lavoro fanno affidamento sulle tate per portare i loro bambini con loro. Quindi questo è il momento perfetto per tornare sul palco, perché in questo modo potrei stare con lei tutto il giorno."

A proposito di Game of Thrones, vi ricordiamo che HBO ha da poco annunciato l'inizio delle riprese dello spin-off House of the Dragon.