Game of Thrones: Nathalie Emmanuel dice la sua sul 'Dracarys' di Missandei

Nathalie Emmanuel si è fortemente immedesimata nel personaggio di Missandei lungo tutti questi anni: il carattere dolce ma, allo stesso tempo, forte e deciso della consigliera di Daenerys le ha dato molto, a partire dall'inaspettato affetto dei fan. A raccontarlo è la stessa attrice, durante un'intervista rilasciata alla HBO.

"Sono stata stupita dai pensieri e dai sentimenti delle persone per Missandei. Ciò che più mi ha colpito al cuore è stata l'importanza che la mia presenza nello show aveva per gli spettatori. Ho pensato come 'Wow, la gente la ama!' E questo ha fatto sì che mi mancasse ancora di più" ha confessato Emmanuel, che ha poi, inevitabilmente, parlato della dolorosa uscita di scena del suo personaggio: "Sono stata devastata da ciò che le è accaduto, ma contenta per la forza e il coraggio che ha dimostrato di avere fino alla fine".

Proprio riguardo la scena della decapitazione sul finale della 8x04, la giovane attrice ha dato la sua interpretazione all'ultima parola pronunciata dal suo personaggio, quel 'Dracarys' rubato, per l'occasione, all'amica e regina Daenerys: "Lei è arrivata combattendo e se n'è andata allo stesso modo, è come un testamento su ciò che lei è stata. Il momento in cui incontriamo Missandei per la prima volta, Daenerys l'avverte: 'Ti sto portando ad una guerra. Potrai soffrire la fame, le malattie, potrai essere uccisa'. Lei segue Daenerys conscia di tutto ciò e preparata a morire ad un certo punto, ed in un certo senso ha mantenuto quella promessa di lealtà verso Daenerys". Un parere che combacia, se vogliamo, con quello espresso da Liam Cunningham sullo stesso argomento.

Nathalie Emmanuel non è l'unica attrice ad aver parlato approfonditamente del suo personaggio negli ultimi giorni: recentemente, infatti, anche Joe Dempsie ha parlato del personaggio di Gendry e delle sue esperienze sul set.