Game of Thrones, Nathalie Emmanuel su Emilia Clarke: 'Mi difendeva sempre sul set'

In una recente intervista con Vogue, Nathalie Emmanuel ha parlato del suo rapporto con la collega e amica Emilia Clarke durante le riprese di Game of Thrones, raccontando anche uno spiacevole incidente avvenuto sul set.

"Io ed Emilia ci siamo trovate molto bene fin dall'inizio. Quando mi sono unita al cast, lei stava girando Game of Thrones già da qualche anno, ed era decisamente pronta per avere un po' di energia femminile intorno a lei" ha spiegato l'interprete di Missandei.

L'attrice ha poi aggiunto: "Ci guardavamo sempre a vicenda. Se sei tra le poche ragazze in un set prevalentemente maschile, in qualche modo ti condiziona. Per esempio, durante la mia prima stagione, il mio costume era piuttosto succinto, e c'è stato un incidente con un attore che non protagonista che ha fatto un commento sul set. Tipico, ma Emilia ha preso subito le mie difese. Ha gestito la situazione."

Game of Thrones si è conclusa l'anno scorso con l'uscita dell'ottava stagione, ma HBO è già al lavoro su House of the Dragons, nuova serie spin-off incentrata sull'ascesa dei Targaryen. Stando ad alcune indiscrezioni, la produzione avrebbe avviato i casting per gli interpreti di Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower. Per saperne di più, qui potete trovare tutti i dettagli su House of the Dragons.