Game of Thrones: Nathalie Emmanuel dice la sua sul finale della serie

Il controverso finale di Game of Thrones continua a far parlare di sé. I fan non hanno apprezzato il modo in cui le vicende di Jon, Daenerys e il resto della famiglia Stark si sono concluse, accusando i due showrunner di aver voluto chiudere in fretta la storia della serie. Intervistata da TV Line anche Nathalie Emmanuel dice la sua sull'argomento.

"Ascolta va bene se una cosa non ti piace. Non c'è problema. Quello che non mi ha fatto molto piacere è la petizione che i fan hanno firmato. Riguardo l'arte non si possono chiedere scontrini, non puoi. Un'opera che è stata creata per te può piacerti oppure no". Riguardo il finale: "Sapevamo che il finale sarebbe stato difficile... Non penso che la gente abbia capito quanta fatica e in quanti hanno lavorato per girarlo".

David Benioff e D.B. Weiss non hanno ancora spiegato le loro scelte per il finale de Il Trono di Spade, in molti infatti aspettavano di conoscere la loro versione della vicenda ma come avete potuto leggere i due showrunner di Game of Thrones non hanno partecipato al SDCC.

Anche il creatore di Lost ha commentato il finale di Game of Thrones, spiegando la difficoltà che possono sorgere quando si decide di concludere una serie così famosa.