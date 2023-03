Da Game of Thrones a New Girl: 10 cantanti che sono apparsi nelle serie TV

Che siano molto pubblicizzati o quasi volutamente nascosti, le apparizioni delle celebrità nelle serie TV fanno sempre piacere ai fan. Magari senza le urla idilliache che ci propinava Disney Channel ogni volta che i Jonas Brother interpretavano se stessi in un episodio di Hannah Montana.

Alcuni cantanti, nel corso della loro carriera, hanno si sono incaricati della responsabilità di recitare o semplicemente di fare la comparsa in una serie TV. C'è chi ha scelta l'epoca medievale di Game of Thrones, chi il brivido di vivere all'interno di un covo di streghe e chi si è trasformato in un cartone animato.

Ecco i dieci cantanti che sono apparsi in una serie TV.

Ed Sheeran in Game of Thrones

Ebbene sì, Ed Sheeran ha interpretato la parte di un soldato della casa dei Lannister in Game of Thrones. In particolare, Ed Sheeran è presente nella scena in cui tutti i soldati cantano attorno al fuoco. Arya Stark siede con loro e i giovani si raccontano a vicenda le proprie avventure. In un'intervista a Armchair Expert, Ed Sheeran ha racconto che la sua comparsa doveva essere una sorpresa per Maisie Williams, l'attrice che nella serie TV interpreta Arya Stark.

The Ramones in I Simpson

I membri del popolare gruppo rock hanno assunto il classico colorito giallo degli abitanti di Springfield e si sono uniti alle vicende de I Simpson in un episodio della quinta stagione intitolato "Rosebud". The Ramones sono stati ingaggiati per suonare alla festa di compleanno di Mr Burns e rallegrarlo dopo che ha perso il suo orsacchiotto d'infanzia.

Pete Wentz in One Tree Hill

Insomma, è colpa di Pete Wentz protagonista del drama se un'intera generazione di adolescenti ha creduto alla figura del principe emo rubacuori. Nel suo ruolo, però, Pete Wentz si impegna abbastanza e le sue follie da uomo innamorato hanno conquistato velocemente il pubblico femminile. Forse parlare di Pete Wentz vi avrà fatto venire la nostalgia: ecco la classifica dei dieci episodi di One Tree Hill.

Prince in New Girl

Se la storia di Jess e Nick è decollata il merito è dell'apparizione di Prince: dopo l'imbarazzante dichiarazione di Nick, sarà proprio il principe della black music a far in modo che i due possano finalmente chiarire i propri sentimenti l'uno verso l'altro.

Britney Spears in How I Meet Your Mother

Britney Spears è iconica anche quando il suo ruolo consiste in quello di una receptionist della clinica dove Ted va a farsi rimuovere la bellissima farfalla sopra le anche. La cantante interpreta Abby, ragazza frizzante dalla battuta sempre pronta e non solo. Iconica nella storia dello show la sua celebre frase: "quando qualcuno mi urla contro ho la tendenza di iniziare a piangere".

Stevie Nicks in American Horror Story

Stevie Nicks non poteva comparire in nessun'altra stagione di American Horror Story se non in quella dedicata alla congrega di streghe di New Orleans.

La cantante intona "Seven Wonders" di Fleetwood Mac a Misty e la sua congrega di streghe in un momento molto importante: l'avvio della prova delle sette meraviglie per decretare chi tra loro sarà la Strega Suprema.

Taylor Switf in New Girl

New Girl e Taylor Switf è stato un binomio esplosivo per i fan. La cantante interpreta Elaine in un momento molto critico per i fan: l'infelice matrimonio combinato di Cece con Shivrang. Sarà Elaine a salvare Cece innamorata di Schmidt, professando il suo amore per Shivrang durante la cerimonia.

One Direction in ICarly

I One Direction hanno interpretato se stessi in una puntata di ICarly. Nel 2012 la band era all'apice del successo: le fan invidiavano da morire Carly che ha aiutato Harry Styles, ancora non molto avviato come attore, con la sua malattia dei "vermi della giungla".

Carole King in Una Mamma per Amica

Carole King è la proprietaria di Sophie's Music a Stars Hollow: Sophie è fondamentale per la carriera musicale di Lane Kim poiché proprio qui la ragazza si esercita a suonare la batteria e tiene le prove del suo gruppo.

Lo sapevate che Carole King è la voce di "Where You Lead" l'iconica sigla di Una Mamma per Amica? La serie TV è iconica anche per altri motivi: ecco perchè Girlmore Girls non invecchia mai.

Jennifer Lopez in Will&Grace

Jennifer Lopez vanta una lunga e avviata carriera da attrice. Per lei sarà stata una sciocchezza interpretare se stessa nella sesta stagione di Will&Grace. La cantante, nella serie TV, deve esibirsi al matrimonio di Karen e Lyle con la canzone "Waiting for Tonight".

Jennifer Lopez torna nella serie TV anche nelle stagioni revival nel ruolo di Harlee Santos.