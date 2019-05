Game of Thrones, il Night King va in giro tra Umbria e Marche

Mai come quest'anno sembra di sentire Ned Stark sussurrare "Winter is coming", con questa primavera che proprio non vuole saperne di uscire dal letargo. Ma il lungo inverno, si sa, porta con sé tanti pericoli.

Un individuo poco raccomandabile sembra aver approfittato del clima ancora aspro per godersi un bel giro turistico per il Centro Italia. Si tratta del Night King, fotografato al confine tra Umbria e Marche. Che l'esercito dei morti stia arrivando? Che sia tempo anche per noi di prendere esempio da Westeros e dotarci di una solida barriera?

Niente paura: il povero Re della Notte si è dissolto dopo l'inaspettata pugnalata di Arya, e quello che vediamo in foto è, naturalmente, solo un fotomontaggio quanto mai consono alla situazione realizzato da qualche fan di Game of Thrones annoiato dal maltempo.

Chissà, visto l'epilogo dell'episodio 8x03, forse per il Night King ed il suo esercito sarebbe stato davvero più salutare un giretto in Italia, dove non abbiamo ancora notizie di draghi e seguaci del Dio della Morte. Magari approfittarne per ritirarsi in un tranquillo paesino umbro ad approntare una strategia migliore sarebbe servito ad offrire un epilogo più avvincente agli spettatori, sempre più delusi da questo finale di GoT.

L'ultimo episodio di Game of Thrones andrà in onda stanotte tra le polemiche dei fan insoddisfatti: gli sceneggiatori, però, hanno ammesso di esser preparati alle reazioni degli scontenti.